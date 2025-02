„Zeitblick in die Zukunft“ – Schülerausstellung wirft visionären Blick auf eine grenzenlose Welt

Düstere Zeit kommt und vergeht. In einer Zukunft ohne Landesgrenzen lebt die Menschheit als globale Gemeinschaft, in der nationale Interessen durch ein gemeinsames Ziel ersetzt werden: eine friedliche, gerechte und nachhaltige Welt. Wir möchten den Betrachter anregen, aus anderen Perspektiven in die Zukunft zu denken.

Die Klasse 10a der THS in Baunatal lädt ein

Arved G. Letitia G. Hannes H. Leo K. Jasmin K. Maximilian K. Lea P. Michelle R.

Daniel A. Mia D. Lara F. Aleksander G. Luca G. Lana G. Nick R. Nils S. Schayan S. Karim S.Y. Yusuf A.M. Hannah Z.

Dank an das Kulturamt Kassel

Eröffnung

Freitag, 07. März 2025, um 18 Uhr

Einführung: Leo Knorr und Schayan Schneider

Ausstellungsdauer

Samstag, 08. März und Sonntag, 09. März 2025

Öffnungszeiten

Samstag: 11–18 Uhr

Sonntag: 12–17 Uhr

PM: Kunstbalkon kassel