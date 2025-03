Ein poetisch-musikalischer Abend über Liebe und Vergänglichkeit

In der eindrucksvollen Kulisse der Karlskirche erlebten die Gäste einen unvergesslichen Abend, der ganz im Zeichen der Poesie und Musik stand. Im Mittelpunkt standen Werke großer Dichter wie Bertolt Brecht, Johann Wolfgang von Goethe und Friederike Mayröcker, deren Worte sich mit den Klängen von Johann Sebastian Bach, John Dowland, Fernando Sor und Isaac Albéniz verbanden.

Thomas Bockelmann, renommierter Regisseur und Schauspieler, dessen Karriere ihn von 2004 bis 2021 als Intendant an das Staatstheater Kassel führte und der jüngst mit „Mutters Courage“ in der Villa Aurora in Los Angeles gastierte, verlieh den Texten eindrucksvolle Tiefe. Musikalisch begleitet wurde der Abend von Christoph Denoth, einem der herausragenden Gitarristen seiner Generation. Der international gefeierte Musiker, der bereits als Solist in der New Yorker Carnegie Hall und der Berliner Philharmonie auftrat und seit 2010 als Professor an der Royal Academy of Music in London lehrt, begeisterte mit seinem virtuosen Spiel.

Passend zum Weltfrauentag fanden auch bedeutende Schriftstellerinnen ihren Platz im Programm, wodurch der Abend eine besondere Note erhielt. Die Karlskirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, und die Gäste konnten sich an der stilvoll eingerichteten Karls Bar mit Getränken und Butterbrezeln auf einen stimmungsvollen Abend einstimmen.

Ein Abend voller Kunst, der die Vergänglichkeit des Lebens ebenso einfühlsam wie beeindruckend in Szene setzte – und lange nachklang.

Link: https://www.karlkultur.de/

