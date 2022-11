Christbaumkugeln für den guten Zweck

Christbaumkugeln für den guten ZweckLions Club Melsungen spendet Erlös an Förderprogramm für Schulen

Melsungen. In der Vorweihnachtszeit bietet der Lions Club Melsungen zum ersten Mal Christbaumkugeln mit einem regionalen Motiv zum Kauf an. In diesem Jahr schmückt das Melsunger Rathaus die Kugel, in den Folgejahren sollen es jeweils andere Sehenswürdigkeiten sein. Das Motiv der Christbaumkugel wird vom Mal- und Töpferhaus in Melsungen zur Verfügung gestellt. Der Erlös aus dem Verkauf kommt Schulen in der Region zugute.

Verkaufsstellen in Melsungen, Felsberg und Spangenberg

Erhältlich sind die Kugeln am Stand des Lions Clubs auf dem Melsunger Weihnachtsmarkt am 3. und 4. Dezember 2022. Außerdem haben Interessierte die Möglichkeit, sie in zahlreichen lokalen Geschäften zu erwerben. In Melsungen befinden sich die Verkaufsstellen in der Stickerei Sattler, der Tourist Info Melsungen, dem Kurhessen-Lädchen und während der Weihnachtsausstellung im Eiscafé Venezia. Zudem bieten Foto & Buch in Felsberg und das Restaurant Ratskeller in Spangenberg die Christbaumkugeln zum Kauf an.

Erlös kommt jungen Menschen zu Gute

Die Kugeln wurden in einer limitierten Auflage von 1.000 Stück produziert und kosten 7,50 Euro, wovon 4,00 Euro als Spende weitergegeben werden. Der Erlös der diesjährigen Christbaumkugel-Aktion geht an Lions Quest. Das effektive Lebenskompetenz- und Präventionsprogramm für junge Menschen von zehn bis 21 Jahren stärkt die persönlichen, sozialen und demokratischen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichenan zahlreichen Schulen im Altkreis Melsungen. Es basiert auf einem Fortbildungsangebot für Lehrkräfte und ist deutschlandweit von allen Kultusministerien anerkannt.

PM: Björn Schönewald