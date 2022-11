Adventsaktion im Wesertor: Der Weihnachtsbaum wird geschmückt

Es ist wieder soweit. Zum Auftakt der Adventszeit wird am Donnerstag, 24. November, von 14.30 bis etwa 15.15 Uhr der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Wesertorplatz von Kindern der Kindertagesstätten im Wesertor und von Bewohnerinnen und Bewohnern der Senioreneinrichtungen des Stadtteils geschmückt.

Hierzu möchte der Ortsbeirat Wesertor Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils, ob Klein oder Groß, herzlich einladen und so gemeinsam die bevorstehende Adventszeit besinnlich einläuten. Das Ereignis wird musikalisch begleitet.

Den Baumschmuck haben Kinder der Kindertagesstätten und Bewohnerinnen und Bewohner der Senioreneinrichtungen gebastelt. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils sind herzlich eingeladen, weiteren Schmuck am Baum aufzuhängen, damit ein individueller Weihnachtsbaum entsteht. Das Aufstellen des Weihnachtsbaums wurde auch in diesem Jahr vom Ortsbeirat Wesertor angeregt und vom Stadtteilmanagement mitorganisiert. Für die Standfestigkeit des Baumes sorgt eine in diesem Jahr neu angebrachte Bodenhülse auf dem Wesertorplatz. Gesponsert wird der Baum von dem Wohnungsunternehmen Nassauische Heimstätte/Wohnstadt.

Hintergrund: Sozialer Zusammenhalt Wesertor

Der Stadtteil Wesertor befindet sich seit dem Jahr 2007 in der Förderkulisse der Städtebauförderung. Ab dem Jahr 2018 wurde das Programmgebiet um das Pferdemarktquartier erweitert und umfasst seitdem eine Fläche von ca. 116 Hektar. Das Bund-Länder-Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (bis zum 31. Dezember 2019 als Soziale Stadt bekannt) widmet sich der räumlichen Aufwertung und Verbesserung der lokalen Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen vorwiegend durch bauliche-investive Maßnahmen. Hierbei steht die Beteiligung der Bewohnerschaft im Mittelpunkt bei der jeweiligen Projektentwicklung, sodass passgenaue Räume für die späteren Nutzergruppen entstehen können. Ansprechpartner für Bewohnerinnen und Bewohner im Stadtteil ist das Stadtteilmanagement.

PM: Michael Schwab