Coronavirus: Informationen zur Situation im Kreis Borken (Stand: 27.07.2020):

Insgesamt 1.150 bestätigte Fälle, davon 27 aktuell infizierte Personen, 1.085 Gesundete und 38 Todesfälle

Kreis Borken. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken liegt heute (27.07.2020) bei 1.150. Davon sind 1.085 Personen inzwischen gesundet. 38 Personen sind leider im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Derzeit sind im Kreisgebiet also 27 Personen infiziert.

Am Freitag gab es 22 Infizierte. Die Veränderung erklärt sich folgendermaßen: 4 weitere infizierte Personen wurden zwischenzeitlich wie berichtet aus dem Infektionsgeschehen auf dem Gemüsehof in Borken in der Statistik nacherfasst – dort gibt es insgesamt 17 infizierte Erntehelferinnen und -helfer. Unabhängig davon wurden für Borken 2 neue Fälle innerhalb einer Familie gemeldet.

1 Person ist zudem inzwischen wieder gesundet.

Die aktuellen Informationen und die Zahlen aus den Städten und Gemeinden des Kreises Borken sind im „Corona-Dashboard“ auf unserer Internetseite zu finden:

– Für die Desktop-Version: www.kreis-borken.de/corona-dashboard-web

– Für die mobile Version: www.kreis-borken.de/corona-dashboard

Das Corona-Dashboard wird an jedem Werktag (Mo-Sa) aktualisiert, sonntags und an Feiertagen allerdings nicht.

Die Telefon-Hotline des Kreisgesundheitsamtes Borken für medizinische Fragen zum Coronavirus ist unter der Rufnummer 02861/681-1616 freigeschaltet. Zu erreichen ist sie montags bis freitags in der Zeit von 8:30 bis 12:30 Uhr. Die Patientenhotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter Tel. 116117 ist rund um die Uhr besetzt.

Weitere Informationen gibt es auch unter www.infektionsschutz.de. Über die Entwicklung im Kreis Borken wird laufend im Internet unter www.kreis-borken.de/coronavirus sowie über Facebook, Twitter und Instagram berichtet.

PM: Kreis Borken