1. COVID-19 Fallzahlen:

Bestätigte Fälle weltweit: 1.699.490 (Vergl. 09.04.2020: + 96.160)

Todesfälle weltweit: 102.800 (Vergl. 09.04.2020: + 7.042)

Bestätigte Fälle in Deutschland: 117.658 (Vergl. 09.04.2020: + 4133)

Todesfälle in Deutschland: 2.544 (Vergl. 08.04.2020: + 171)

Bestätigte Fälle in Hessen: 5.815 (Vergl. 08.04.2020: + 138)

Todesfälle in Hessen: 120 (Vergl. 08.04.2020: + 8)

2. Fallzahlen COVID-19 in Hessen

Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1)

kumuliert letzte 7 Tage Kreis/Stadt bestätigte Fälle Todesfälle bestätigte Fälle Inzidenz LK Bergstraße 259 1 41 15,2 LK Darmstadt-Dieburg 290 5 62 20,8 LK Fulda 262 5 47 21,1 LK Gießen 181 0 12 4,5 LK Groß-Gerau 300 3 56 20,3 LK Hersfeld-Rotenburg 152 7 32 26,5 LK Hochtaunuskreis 211 2 29 12,2 LK Kassel 170 5 56 24,2 LK Lahn-Dill-Kreis 294 6 78 30,7 LK Limburg-Weilburg 215 0 20 11,6 LK Main-Kinzig-Kreis 328 5 64 15,2 LK Main-Taunus-Kreis 184 4 21 8,8 LK Marburg-Biedenkopf 154 1 17 6,9 LK Odenwaldkreis 182 22 50 51,6 LK Offenbach 314 10 72 20,3 LK Rheingau-Taunus-Kreis 176 1 21 11,2 LK Schwalm-Eder-Kreis 328 16 55 30,5 LK Vogelsbergkreis 100 2 24 22,7 LK Waldeck-Frankenberg 112 1 20 12,8 LK Werra-Meißner-Kreis 66 1 39 38,7 LK Wetteraukreis 193 3 41 13,3 SK Darmstadt 114 0 20 12,6 SK Frankfurt am Main 796 10 211 27,8 SK Kassel 136 2 33 16,4 SK Offenbach 53 2 18 13,9 SK Wiesbaden 245 6 41 14,7 Gesamtergebnis 5815 120 1180 18,8

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum

Hier basiert die zeitliche Zuordnung auf dem Meldedatum und nicht auf dem Auslesedatum. Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde. Bei dieser Zuordnung wird auch der Meldeverzug offensichtlich (abfallender Verlauf). Tage, an denen keine COVID-19-Fälle gemeldet wurden (29.02. und 08.03.2020), fehlen in der Darstellung.