Die Nachfrage nach städtischen Impfangeboten ist nach wie vor ungebrochen hoch, teilte Oberbürgermeister Christian Geselle mit. „Alleine in den drei städtischen Impfstellen in der Innenstadt und durch mobile Teams werden pro Woche über 6.000 Impfungen durchgeführt.“ Aus diesem Grund richte die Stadt jetzt weitere Impfstellen ein.

Geselle: “Wir weiten unsere Impfangebote in die Stadtteile aus, um unseren Bürgerinnen und Bürgern noch unkomplizierter eine Impfung zu ermöglichen.” So werde ab Montag, 13. Dezember, der große Saal im Philipp-Scheidemann-Haus, Holländische Straße 74, 34127 Kassel, als städtische Impfstelle betriebsbereit sein. Die Tram-Haltestelle “Halitplatz/Philipp-Scheidemann-Haus” ist quasi direkt vor der Tür, ein großer Parkplatz direkt gegenüber.

Auch in dieser Impfstelle sind dann von montags bis samstags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Booster) kostenlos und ohne Terminvergabe möglich. Anstehende Personen erhalten dort – wie auch an den Impfstellen in der Innenstadt – durch das eingesetzte Sicherheitspersonal eine Wartenummer sowie eine geschätzte Auskunft, wann sie an dem Tag in etwa ihre Impfung empfangen. Sie brauchen dann nicht vor Ort zu warten, sondern können ihre Wartezeit besser einplanen.

Impfstelle Kulturhaus Oberzwehren insbesondere für Kinder-Impfungen

Im Kassel Süden ist geplant, das Kulturhaus Oberzwehren (Mehrzweckhalle), Berlitstraße 2, 34132 Kassel, als weitere Impfstelle insbesondere für Kinder-Impfungen zu nutzen. Start dafür ist voraussichtlich Samstag, 18. Dezember – dieser ist aber abhängig von der Lieferung des Kinder-Impfstoffs. Weitere Informationen (u.a. die beabsichtigten Öffnungszeiten) werden noch bekanntgegeben.

“Wir schaffen in kürzester Zeit eine Infrastruktur, die es möglich macht, vielen Menschen ein zeitnahes, niedrigschwelliges Impfangebot zu unterbreiten. Bei Bedarf werden wir weitere Impfstellen öffnen. Dazu sind Vorplanungen bereits angelaufen”, sagte Geselle. “Ich wünsche mir, dass viele Menschen diese Impfangebote auch weiterhin wahrnehmen, damit wir die Pandemie wirksam bekämpfen können.”

Städtische Impfstellen in der Innenstadt

Die städtischen Impfstellen in der Innenstadt sind barrierefrei und montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Verimpft werden dort die mRNA-Impfstoffe von Moderna und BionTech. Impfstellen in der Innenstadt:

Im Erdgeschoss des City‐Points am Königsplatz

Im Foyer des Jugendamts, ehemalige EAM-Hochhaus, Scheidemannplatz 1

Im Glasanbau der Wohnstadt GmbH auf dem Lyceumsplatz, Wolfsschlucht 18a (vorrangig für Personen ab 60 Jahre und älter)

Personen, bei denen die Grundimmunisierung mindestens sechs Monate her ist und mindestens 18 Jahre alt sind, können eine Auffrisch-Impfung erhalten. Außerdem empfiehlt die STIKO allen, die den Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, die Wirkung nach vier Wochen mit einem mRNA-Impfstoff als weitere Dosis zu optimieren.

Personalausweis, Krankenkassenkarte und bestenfalls Impfausweis mitbringen

Impfwillige sollten ihre Ausweispapiere und Krankenkassenkarte bei sich haben, möglichst auch ihren gelben, internationalen Impfausweis. Sollte dieser nicht vorhanden sein, wird die Corona-Schutzimpfung durch eine Impfbescheinigung dokumentiert. Der QR-Code für den digitalen Impfnachweis kann nicht vor Ort ausgestellt werden.

Geimpfte erhalten die QR-Codes der Erst- und Zweitimpfung postalisch 14 Tage nach Abschluss der Impfserie, wenn beide Impfungen bei den Impfstellen der Stadt Kassel erfolgten. Darüber hinaus können sich Geimpfte auch an die Apotheken wenden. Sie stellen den QR-Code für digitale Impfnachweise gegen Vorlage eines Ausweisdokumentes und der Impfbescheinigung kostenfrei auch für die Auffrisch-Impfungen aus.

Für eine Auffrisch-Impfung müssen die vorhandenen Impfunterlagen (Impfausweis oder Impfbescheinigung) sowie der Lichtbildausweis und die Krankenkassenkarte mitgebracht werden.

Aktuelle Informationen zu Corona-Schutzimpfungen sind im Internet unter www.kassel.de/impfen zu finden.

PM: Michael Schwab