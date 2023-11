Fliegender Weihnachtsmann und Weihnachtsmarkt: Sperrung der Königsstraße ab 27. November für Bahnen

Kassel, 20. November 2023. Wegen der voraussichtlich noch zahlreicheren Besucher als im Vorjahr des Kasseler Weihnachtsmarktes und der Veranstaltung „Fliegender Weihnachtsmann“ wird die Königsstraße für die Straßenbahnen und RegioTrams ab Ende November in ausgeweiteten Zeiträumen gesperrt. Alle Bahnen werden von Montag, 27. November, bis Samstag, 23. Dezember, montags bis freitags von 16 Uhr bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 Uhr bis 21 Uhr in beiden Richtungen umgeleitet. Fahrgäste können die erste Bahn am Königsplatz jeweils wieder um 21.15 Uhr erreichen.

Aufgrund der dadurch entstehenden hohen Auslastung der Umleitungsstrecke über den Scheidemann- und den Lutherplatz ist es notwendig, weitere Änderungen im Fahrplan vorzunehmen.

Deshalb verkehren in den genannten Zeiträumen die Straßenbahnen und RegioTrams folgendermaßen:

Die Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 6 und 8 sowie die RegioTramlinien RT1 und RT4 fahren über den Lutherplatz

fahren über den Lutherplatz Die Straßenbahnlinie 2 entfällt montags bis freitags während der Umleitung ab etwa 16 Uhr

entfällt montags bis freitags während der Umleitung ab etwa 16 Uhr Die Straßenbahnlinie 5 Linie fährt montags bis samstags nur zwischen dem Bahnhof Baunatal-Großenritte und dem Kassel Hauptbahnhof und entfällt zwischen dem Scheidemannplatz und der Wendeschleife Holländischen Straße.

Linie fährt montags bis samstags nur zwischen dem Bahnhof Baunatal-Großenritte und dem Kassel Hauptbahnhof und entfällt zwischen dem Scheidemannplatz und der Wendeschleife Holländischen Straße. Zwischen Scheidemannplatz und Wendeschleife Holländische Straße verkehren die Linien RT1 und RT4 mit geänderten Fahrzeiten, um die Straßenbahnen der Linie 5 zu ersetzen

mit geänderten Fahrzeiten, um die Straßenbahnen der Linie 5 zu ersetzen Die Straßenbahnlinie 7 Linie entfällt auch samstags zwischen Lutherplatz und Hauptbahnhof

Fahrgäste erreichen die Busse der Linie 10 wie gewohnt an der Haltestelle „Königsplatz/Mauerstraße“. Zusätzlich können sie zwischen den Bahnen und den Bussen der Linie 10 auch an der Haltestelle „Scheidemannplatz“ umsteigen.

Die üblichen Zusatzfahrten der Straßenbahnen und RegioTrams an Samstagen zwischen 18 und 20 Uhr finden unverändert statt. Bei der Linie RT5 beginnt die Taktverdichtung aufgrund einer noch nicht abgeschlossenen Baustelle der Deutschen Bahn erst am Samstag, 16. Dezember.

Die KVG-Leitstelle wird je nach Besucheraufkommend zusammen mit der Kasseler Polizei über eventuelle weitere notwendige Sperrungen entscheiden.

Wo finden Fahrgäste Informationen?

In der NVV-App, die auch Fahrscheinverkauf bietet

Auf der Homepage der KVG unter: www.kvg.de. Hier können sich Fahrgäste in der Rubrik

„Verkehrsmeldungen“ in Echtzeit über jede einzelne Linie informieren

Am NVV-Servicetelefon unter 0800-939-0800 (täglich von 5 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 0.00 Uhr)

Mehr Informationen zum On Demand-Angebot „Schaddel“ der KVG unter: www.kvg-schaddel.de.

PM: KVG