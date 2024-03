Gleisbauarbeiten der KVG in der Wilhelmshöher Allee: Kreuzungsbereich Landgraf-Karl-Straße wird modernisiert

Schienen-Ersatzverkehr mit Bussen ab 23. März

In der Einmündung von der Wilhelmshöher Allee in die Landgraf-Karl-Straße steht bei der KVG eine der größten Baustellen dieses Jahres ab dem 18. März im Programm. Verbunden ist dies in den Osterferien mit einem knapp einwöchigen Ersatzverkehr mit Bussen für die Straßenbahnlinie 1 ab dem Bahnhof Wilhelmshöhe Richtung Bergpark sowie umfangreiche Änderungen für den Individualverkehr.

Von Montag, 18. März, und damit eine Woche vor den Osterferien, bis einschließlich Sonntag, 14. April, erneuert die KVG auf einer Gesamtlänge von rund 150 m in dem Kreuzungsbereich sowie ab dort etwa 30 m in Richtung Bahnhof Wilhelmshöhe zwei Weichen, die Gleise in der Kreuzung und zwei Gleisbögen.

Für diese Bauarbeiten verkehren alle Straßenbahnen der Linie 1 ab Samstag, 23. März, bis einschließlich Donnerstag, 28. März, aus der Innenstadt zum Bahnhof Wilhelmshöhe. Von dort fahren Busse im Ersatzverkehr zur Wendeschleife „Wilhelmshöhe (Park)“. Die Bahnen der Linie 1 setzen ab dem Bahnhof Wilhelmshöhe ihre Fahrt Richtung Druseltal fort.

Die Haltestelle „Kunoldstraße“ kann durch den Schienenersatzverkehr nur Richtung Wilhelmshöhe bedient werden. In die Gegenrichtung fahren die Busse über „Walther-Schücking-Platz“.

Trotz der Bauarbeiten müssen täglich etwa 50 Straßenbahnen aus dem KVG-Betriebshof Wilhelmshöhe fahren, wo sie in der Betriebsruhe gewartet, repariert und gereinigt wurden, und abends wieder dorthin zurückkehren. Damit dies möglich wird, baut die KVG drei Auflegeweichen („Kletterweichen“) in den drei Nächten vom 20. bis zum 23. März in dem Baufeld ein. Zwei von ihnen werden in der Landgraf-Karl-Straße in Richtung Wilhelmshöhe installiert und eine in der Wilhelmshöher Allee, kurz vor der Einmündung in die Rolandstraße.

Mit umfangreichen Änderungen muss auch der Individualverkehr rechnen. Diese Fahrbeziehungen werden bis einschließlich 14. April gesperrt:

Wilhelmshöher Allee aus Richtung Bergpark kommend: Die Geradeausspur ab Rolandstraße in Richtung Innenstadt, der Linksabbieger in die Bremelbachstraße sowie der Rechtsabbieger in die Landgraf-Karl-Straße werden ab dem 18. März gesperrt

Wilhelmshöher Allee aus Richtung Innenstadt kommend: Sperrung der linken Fahrspur in Richtung Landgraf-Karl-Straße ab 20. März

Bremelbachstraße: Ab dem 20. März ist das Einfahren von der Bremelbachstraße in die Landgraf-Karl-Straße nicht mehr möglich.

Wo finden Fahrgäste Informationen?

In der NVV mobil-App, die auch Fahrscheinverkauf bietet

Im Internet unter www.kvg.de und www.nvv.de. Dort können sich Fahrgäste jeweils in der Rubrik „Verkehrsmeldungen“ oder „Störungen“ über jede einzelne Linie informieren

Am gebührenfreien NVV-ServiceTelefon unter 0800-939-0800 (erreichbar täglich von 5 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags bis 0 Uhr).



PM: KVG