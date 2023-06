Altstadtfest: Veranstaltungsflächen für den Verkehr gesperrt

Nach den großen Erfolgen in den Jahren 2018 und 2019 sowie den coronabedingten Ausfällen in den Folgejahren kann endlich wieder das „Kasseler Altstadtfest“ stattfinden. Gefeiert wird diesmal von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni 2023. Die Veranstaltungsflächen befinden sich wie gewohnt sowohl zwischen Kurt-Schumacher-Straße, Steinweg, Entenanger und Oberste Gasse und im Bereich des Skaterplatzes am Dock 4 sowie auf dem Gelände vor dem Regierungspräsidium. Dort befindet sich auch wieder die Hauptbühne.

Um einen sicheren Ablauf des Festes sicherzustellen, wird es – außer mit gesondert erteilten Berechtigungen – während dieser drei Tage nicht möglich sein, das Veranstaltungsgelände mit Fahrzeugen zu befahren. Dies gilt auch für die dort vorhandenen Parkplätze, die nicht angefahren werden können. Für die Bewohnerinnen und Bewohner wurde mit Ausweichparkplätzen eine Lösung gefunden.

Zufahrtsberechtigungen für Anwohner beantragen

Betroffene sollten sich, sofern noch nicht geschehen, dringend mit Kassel Marketing in Verbindung setzen (E-Mail: anwohner@kassel-marketing.de).

Zufahrtsberechtigungen können wie folgt beantragt / erhalten werden:

Persönlich mit dem Antragsformular und entsprechenden Nachweisen am Kassel Service Point in der GALERIA, Obere Königsstraße 31, 1. Obergeschoss.

Per Post und den entsprechenden Nachweisen an Kassel Marketing GmbH, Stichwort: ANWOHNER; Obere Königsstraße 15, 34117 Kassel.

Auch Steinweg wird gesperrt – Umleitungen ausgeschildert

Auch der Steinweg muss von Freitag, 16 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, zwischen Tränkepforte und Du-Ry-Straße gesperrt werden. Dies wird erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr haben. Aber durch die getrennten Veranstaltungsorte ist mit einer Vielzahl von querenden Besucherinnen und Besuchern zu rechnen und die Sicherheit geht hier vor.

Auch der Mitarbeiterparkplatz am Regierungspräsidium ist gesperrt. Gesonderte Parkplätze für Behinderte, Taxen und Motorräder werden in der Obersten Gasse zwischen Steinweg und Entenanger eingerichtet.

Um das Festgelände zu umfahren, kann der Innenstadtring genutzt werden. Eine Umleitung vom Altmarkt bis Rathaus über Kurt-Schumacher-Straße, Lutherplatz, Rudolf-Schwander-Straße, Ständeplatz, Fünffensterstraße bzw. umgekehrt wird eingerichtet und ausgeschildert. Der Auedamm bleibt befahrbar und auch die Zufahrt in die bzw. aus der Du-Ry-Straße ist möglich.

Hinweise auf die Sperrung werden zudem frühzeitig an den potenziellen Zufahrtsstraßen aufgestellt, um alternative Fahrtrouten zu ermöglichen.

Stadt empfiehlt die Anreise zum Altstadtfest per ÖPNV

Um das Fahrzeugaufkommen auf dem Innenstadtring so gering wie möglich zu halten, bittet die Straßenverkehrsbehörde die Verkehrsteilnehmer, diese Veranstaltung bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen und Ausweichstrecken zu nutzen. Aufgrund der geringeren Anzahl von zur Verfügung stehenden Parkplätzen in der Innenstadt wird Besuchern empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder mit dem Fahrrad zu kommen.

Der ÖPNV wird nur bei der Linie 16, der so genannten „Bäderlinie“, beeinträchtigt. Während der Sperrung des Steinwegs können die Haltestellen Altmarkt und Stern nicht angefahren werden. Der Bus fährt ab der Mauerstraße über den Scheidemannplatz, Ständeplatz, Fünffensterstraße, Du-Ry-Straße, Auedamm bis zum Auestadion und zurück. Die meisten anderen KVG–Linien fahren während des Altstadtfestes eine Stunde länger.

