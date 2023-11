Neue Gleise vor dem KVG-Betriebshof Wilhelmshöhe

Trams enden ab 18. November davor, Busse fahren Richtung Bergpark

Kassel, 10. November 2023. Nach dem Ende der diesjährigen Wasserspielsaison im Kasseler Bergpark beginnt die KVG ab Mittwoch, 15. November, mit Gleisbauarbeiten in der Wilhelmshöher Allee in Höhe der Schulstraße bis kurz vor der Einfahrt zum KVG-Betriebshof Wilhelmshöhe. Parallel wird eine Fernwärmeleitung in Höhe der Schulstraße repariert. Beide Maßnahmen wurden gebündelt, um die Dauer der Verkehrseinschränkungen zu minimieren. Aufgrund beider Baustellen wird die Wilhelmshöher Allee in stadtauswärtiger Richtung vom 15. November bis 15. Dezember ab der Kreuzung Baunsbergstraße für den Verkehr komplett gesperrt. Für die Bahnen der Linie 1 ergeben sich Änderungen vom 18. November bis 1. Dezember.

In diesen Wochen erneuert die KVG die nach rund 25 Jahren verschlissenen Schienen der Gleisüberfahrt beiderseits auf einer Länge von jeweils rund 75 m ab etwa der Einmündung Schulstraße bis kurz vor dem KVG-Betriebshof Wilhelmshöhe. Bereits ab Mittwoch, 15. November, wird mit Tiefladern Material an die Baustelle geliefert und der Einbau einer Auflegeweiche in Höhe der Schulstraße beginnt, damit die Bahnen der Linie 1 wenige Tage später in den KVG-Betriebshof Wilhelmshöhe fahren können, wo sie für ihre Rückfahrt wenden.

Zeitgleich repariert die Städtischen Werke Netz und Service GmbH (NSG) eine Fernwärmeleitung vor der Schulstraße. Deshalb sind bereits ab dem 15. November die Sperrung der Fahrspuren der Wilhelmshöher Allee in stadtauswärtiger Richtung zwischen Baunsbergstraße und dem KVG-Betriebshof notwendig.

Sind die Gleise in stadtauswärtiger Richtung erneuert, ist die gegenüberliegende Seite an der Reihe. Dazu verlegt die KVG zunächst die Auflegeweiche vor der Schulstraße. Damit die Bahnen im Betriebshof wenden können, wird dort eine weitere Auflegeweiche installiert. Aufgrund der Gleisbauarbeiten verkehren die Bahnen der Linie 1 ab Samstag, 18. November, Betriebsbeginn, bis Freitag, 1. Dezember, Betriebsende, nicht mehr zur Wendeschleife „Wilhelmshöhe (Park)“, sondern enden an der Haltestelle „Hessischer Rundfunk/Orthopädische Klinik“. Von dort bis oberhalb der Haltestelle „Wilhelmshöhe (Park“) verkehren Busse im Fahrplan der Linie 1.

Die Bauarbeiten führen zu Beeinträchtigungen für den gesamten Verkehr vom 15. November bis 15. Dezember.

Während der Vollsperrung der Wilhelmshöher Allee ab der Einmündung Baunsbergstraße in stadtauswärtiger Richtung ist der Einmündungsbereich Wilhelmshöher Allee/Schulstraße ebenfalls gesperrt. Anlieger der Schulstraße und der Rammelsbergstraße erreichen ihre Grundstücke über die Lange Straße.

Die Umleitung Wilhelmshöher Allee Richtung Bergpark erfolgt über Baunsbergstraße, die Straße An den Eichen, Wigand- und Mulangstraße. Die Wilhelmshöher Alle in Richtung Innenstadt bleibt während der gesamten Bauzeit vollständig befahrbar.

Um die Dauer der Baustellen so kurz wie möglich zu halten, sind teilweise Nacht- und Sonntagsarbeiten unumgänglich. Darüber sowie über die Sperrungen und Umleitungen hat die KVG die Anwohner und Anlieger bereits informiert.

Nähere Informationen zum Individualverkehr bietet auch die Stadt Kassel unter: www.kassel.de