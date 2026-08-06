Partielle Sonnenfinsternis über Kassel: Ein Himmelsschauspiel mit dem DWARF Mini festhalten

Kassel. Am Mittwoch, 12. August 2026, erwartet Astronomiebegeisterte in Kassel ein besonderes Himmelsereignis: Eine partielle Sonnenfinsternis. Dabei schiebt sich der Mond vor die Sonne und bedeckt einen großen Teil der Sonnenscheibe. Von Kassel aus werden rund 87 Prozent der Sonne vom Mond bedeckt – ein außergewöhnlicher Wert für eine partielle Sonnenfinsternis.

Die Finsternis beginnt in Kassel um 19:17 Uhr MESZ. Das Maximum der Bedeckung wird gegen 20:11 Uhr erreicht. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne allerdings bereits sehr tief über dem Horizont. Das Ende der Finsternis ist für 21:02 Uhr berechnet, wird in Kassel jedoch nicht mehr vollständig sichtbar sein, da die Sonne vorher untergeht.

Gerade die niedrige Sonnenhöhe macht die Beobachtung besonders spannend, aber auch anspruchsvoll. Zum Maximum steht die Sonne nur noch wenige Grad über dem westlichen Horizont. Ein Standort mit freier Sicht nach Westen ist daher entscheidend. Erhöhte Plätze ohne Bäume oder Gebäude im Blickfeld bieten die besten Voraussetzungen.

Sonnenfinsternis fotografieren mit dem DWARF Mini

Für die Aufnahme mit einem kompakten Smart-Teleskop wie dem DWARF Mini ist vor allem eine sichere Vorbereitung wichtig. Die Sonne darf ausschließlich mit dem beigefügten Sonnenfilter aufgenommen werden. Ohne entsprechenden Schutz besteht die Gefahr von Schäden am Sensor.

Eine besonders einfache Möglichkeit ist der normale Sonnen-Stack-Modus des DWARF Mini. Dabei werden mehrere Einzelbilder automatisch kombiniert und das Rauschen reduziert. Empfehlenswert sind:

Zunächst den Sonnenfilter vor dem Objektiv montieren .

. Im Reiter „Sonnensystem“ die Option „Sonne“ auswählen.

die Option auswählen. Anschließend die Funktion „Sonne suchen“ starten, die Sonne mit dem Steuerkreuz mittig im Bild positionieren und danach „Sonne tracken“ aktivieren

starten, die Sonne mit dem und danach aktivieren Einen normalen Sonnen-Stack mit etwa 25 bis 30 Einzelbildern aufnehm

Diese Methode eignet sich besonders für eindrucksvolle Einzelbilder der verfinsterten Sonne mit sichtbarer Mondkante.

Die gesamte Finsternis als Zeitraffer aufnehmen

Wer den kompletten Verlauf dokumentieren möchte, sollte zusätzlich den Zeitraffermodus nutzen. Dadurch entsteht später eine eindrucksvolle Sequenz, die zeigt, wie der Mond langsam über die Sonnenscheibe wandert.

Empfohlene Einstellungen:

Sonnenfilter verwenden

Zeitrafferintervall: 20 bis 30 Sekunden

Gain: 0

Belichtungszeit: automatisch

Aufnahmebeginn: etwa 10 bis 15 Minuten vor Beginn der Finsternis

Aufnahme bis zum Sonnenuntergang beziehungsweise solange die Sonne noch sichtbar ist



Bei einem Intervall von 30 Sekunden entstehen während der sichtbaren Phase mehrere hundert Einzelbilder, die sich später zu einem hochwertigen Zeitraffer für Website, Social Media oder eine Bildmontage zusammenfügen lassen.

Für Astrofotografen bietet die Sonnenfinsternis damit gleich mehrere Möglichkeiten: ein detailreiches Einzelbild durch den Sonnen-Stack oder eine komplette Dokumentation des Ereignisses als Zeitraffer. Mit etwas Vorbereitung und einem freien Blick zum westlichen Horizont kann der DWARF Mini dieses seltene Himmelsschauspiel eindrucksvoll festhalten.

Die NHR ist am 12. August Live dabei

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