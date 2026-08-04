100 Jahre Zissel: „Unten am Fluss“ begeistert mit Musik, Genuss und gelebter Gemeinschaft

Zum 100 jährigen Zissel zeigte sich Kassel von seiner schönsten Seite. Tausende Besucherinnen und Besucher feierten das traditionsreiche Volksfest an der Fulda und genossen vier Tage voller Begegnungen, Musik und Lebensfreude. Einer der stimmungsvollsten Orte des Jubiläums war erneut das Festival „Unten am Fluss“, das auf dem Gelände des historischen Kurbads Jungborn unmittelbar an der Fulda stattfand.

Das Festival verwandelte das denkmalgeschützte ehemalige Flussbad in einen stimmungsvollen Treffpunkt für Musik, regionale Kulinarik und geselliges Beisammensein. Zwischen schattenspendenden Bäumen, handwerklich gebrautem Bier, kreativen Cocktails und regionalen Spezialitäten entstand eine ganz besondere Atmosphäre. Wer hier Platz nahm, spürte schnell, dass es nicht nur um gutes Essen und gute Musik ging. Vor allem das herzliche Miteinander prägte den Charakter des Festivals.

Die Redaktion der Nordhessen Rundschau begleitete das Festival an allen drei Veranstaltungstagen. Was dabei besonders in Erinnerung bleibt, sind nicht nur die vielen Besucherinnen und Besucher, sondern vor allem die Offenheit, Freundlichkeit und Lebensfreude, mit der Gäste, Künstler und Veranstalter gemeinsam das Jubiläum feierten. Gerade diese familiäre Atmosphäre machte den besonderen Reiz von „Unten am Fluss“ aus.

Verantwortlich für das Festival ist die Braumanufaktur Steckenpferd, die ihren Unternehmenssitz erst vor Kurzem von Kassel nach Helsa verlegt hat. Mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail schuf das Team einen Ort, an dem Kultur, Braukunst und Gastfreundschaft ganz selbstverständlich zusammenfinden. Ob beim frisch gezapften Steckenpferd Bier, dem eigens zum 100 jährigen Zissel gebrauten Festbier oder bei den zahlreichen regionalen Angeboten, überall war die Handschrift eines Veranstalters zu erkennen, dem Qualität und Gemeinschaft gleichermaßen am Herzen liegen.

Dass hinter Steckenpferd weit mehr als eine Braumanufaktur steckt, zeigt auch das Engagement der Gründer Tim und Piet Egert. Mit dem traditionsreichen Landgasthof Zum König von Preußen in Helsa führen sie zugleich einen historischen Gastronomiebetrieb, der regionale Küche, Gastfreundschaft und Kultur miteinander verbindet. Damit setzen sie ihr Konzept fort, Menschen an besonderen Orten zusammenzubringen und regionale Qualität erlebbar zu machen.

Eine perfekte Ergänzung bot die Strandwetter Destillerie aus Lauenförde. Sandra Treml und Mitja Fehring präsentierten ihre in Handarbeit hergestellten Spirituosen, Geiste, Liköre und Cocktails, die konsequent auf Regionalität, Nachhaltigkeit und natürliche Zutaten setzen. Zwischen der Strandwetter Destillerie und der Braumanufaktur Steckenpferd besteht seit Jahren eine enge freundschaftliche Verbindung. Die Einladung, Teil des Jubiläumsfestivals zu sein, nahmen beide deshalb mit großer Freude an. Gemeinsam sorgten sie dafür, dass Genuss und Gastlichkeit auf höchstem Niveau erlebbar wurden.

Musikalische Höhepunkte an allen drei Tagen

Ein besonderer Höhepunkt des Festivals war der Auftritt des gefühlvollen und charismatischen Singer Songwriters Jean Michel Aweh, Gewinner der RTL Sendung „Das Supertalent“ aus dem Jahr 2012. An allen drei Festivaltagen präsentierte er dem Publikum drei seiner selbst komponierten Songs und begeisterte mit seiner unverwechselbaren Stimme, seiner authentischen Ausstrahlung und seiner großen Bühnenpräsenz.

Am Sonntag überraschte Jean Michel Aweh die Besucher zusätzlich mit einem beeindruckenden Elektro Set. Mystisches Licht, elektronische Klanglandschaften und die einzigartige Atmosphäre direkt an der Fulda verschmolzen zu einem außergewöhnlichen Konzerterlebnis, das von vielen Gästen begeistert gefeiert wurde.

Mit Dylan’s Dream folgte eine musikalische Hommage an Bob Dylan. Mit großer Leidenschaft und musikalischer Authentizität brachte die Tribute Band die bekanntesten Werke der Folk Legende auf die Bühne und verstand es, das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute mitzunehmen.

Den musikalischen Schlusspunkt setzte schließlich die Formation BlechBeats aus dem Werra Meißner Kreis. Unter ihrem Motto „Blech trifft Beats“ sorgten die Musiker mit ihrer mitreißenden Mischung aus Blasmusik, Rock, Schlagern und Hits der Neuen Deutschen Welle für ausgelassene Stimmung. Immer wieder wurde mitgesungen, geklatscht und getanzt. Von Andrea Berg bis zu bekannten Partyklassikern verwandelte sich der Biergarten in eine große fröhliche Gemeinschaft und bot einen würdigen Abschluss des dreitägigen Musikprogramms.

Als schließlich das traditionelle Abschlussfeuerwerk den Himmel über der Fulda in leuchtende Farben tauchte, fand der Jubiläumszissel seinen festlichen Höhepunkt. Doch auch danach blieb das Gelände von „Unten am Fluss“ noch lange gut besucht. Bei einem frisch gezapften Steckenpferd Bier, kreativen Cocktails der Strandwetter Destillerie, gutem Essen und vielen anregenden Gesprächen ließen die Gäste den Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen.

Das Festival „Unten am Fluss“ hat damit einmal mehr gezeigt, wie lebendig regionale Kultur sein kann. Musik, Genuss, Gastfreundschaft und ein respektvolles Miteinander bildeten die Grundlage für drei außergewöhnliche Festivaltage. Gerade im Jubiläumsjahr des Kasseler Zissels wurde deutlich, dass Tradition und Innovation sich nicht ausschließen, sondern sich auf besondere Weise ergänzen können. Mit großem Engagement, viel Herzblut und einem Gespür für Qualität haben die Braumanufaktur Steckenpferd, die Strandwetter Destillerie, die beteiligten Künstlerinnen und Künstler sowie alle Mitwirkenden ein Festival geschaffen, das vielen Besucherinnen und Besuchern noch lange in bester Erinnerung bleiben dürfte.

„Es waren drei fantastische Tage mit einer großartigen Stimmung. Unser Dank gilt unserem gesamten Team, allen Künstlerinnen und Künstlern und natürlich den vielen Gästen, die ‚Unten am Fluss‘ zu einem ganz besonderen Ort gemacht haben“, resümierte Kolja Bukowski von der Braumanufaktur Steckenpferd.

Weiterführende Informationen

Braumanufaktur Steckenpferd

Die Braumanufaktur Steckenpferd steht für handwerklich gebrautes Bier, regionale Verbundenheit und kulturelles Engagement. Das Unternehmen hat seinen Unternehmenssitz kürzlich von Kassel nach Helsa verlegt und verbindet Braukunst mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot.

Landgasthof Zum König von Preußen

Ebenfalls in Helsa betreiben Tim und Piet Egert den traditionsreichen Landgasthof Zum König von Preußen mit Restaurant, Hotel und Biergarten. Das historische Haus wurde aufwendig saniert und verbindet heute regionale Küche, Gastfreundschaft und kulturelle Veranstaltungen unter einem Dach.

Strandwetter Destillerie

Sandra Treml und Mitja Fehring gründeten die Strandwetter Destillerie in Lauenförde. Das Unternehmen produziert handwerklich hergestellte Spirituosen, Geiste, Liköre und Cocktailkreationen und setzt konsequent auf Regionalität, Nachhaltigkeit und natürliche Zutaten. Derzeit entsteht dort eine gläserne Manufaktur mit Hofladen und Verkostungsraum.

Braumanufaktur Steckenpferd

https://braumanufaktur-steckenpferd.de

Landgasthof Zum König von Preußen

https://kvp-helsa.de

Strandwetter Destillerie

https://www.strandwetter-destillerie.de

Bilder © NHR und Marcel Hirsch