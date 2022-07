“Sichtachse” in der Wilhelmstraße Teil 2

Am 17.07.2022 besuchten wir die Boutique “Stella” in der Wilhelmstraße. Unter dem Motto “Der Mensch im Fokus” präsentiert der Kasseler Fotograf Ulf Brockmann seine Schwarz-Weiß-Fotografien. Seine Werke sind vom 18.07-13.08 in der Boutique “Stella”zu sehen.

Diese Slideshow erfordert aktiviertes JavaScript.