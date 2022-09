Lumbung member Britto Arts Trust mit dem künstlerischen Kochprojekt PAKGHOR ° the social kitchen.

Lumbung member Britto Arts Trust mit dem künstlerischen Kochprojekt PAKGHOR ° the social kitchen, lädt täglich während der documentafifteen, Besucher*innen ein um gemeinsam zu Essen und mit Geschichten, Erinnerungen und Freundschaften zusammen zu kommen. Das Kollektiv hat eine Freiluftküche in der Mitte ihres PALANs unweit der documenta Halle liebevoll hergerichtet. Der Garten ist umsäumt von zahlreichen Gemüse- und Obstpflanzen, die auch verkocht werden. Mit etlichen Bambusrohren und Dächern, mutet der Palan, wie eine kleine Oase an, die zum stundenlangen Verweilen einlädt.

Dabei soll die Küche als eine Art Wohnzimmer dienen. Aus den verschiedensten Ländern wird täglich mit köstlichen Zutaten frisch gekocht und dabei Geschichten und Momente geteilt. Außerdem kann man auch viele Rezeptideen mit nach Hause nehmen; denn Nachfragen ist ausdrücklich erlaubt. Es gibt keinen festen Preios für das Essen, jedoch sind Spenden herzlich willkommen. Die Spendenbox befindet sich direkt an der Kochtheke.

Aus den Dokumentation der Veranstaltungen wird in Kürze eine Rezeptsammlung entstehen, die am Ende als E-Book veröffentlicht werden wird.

Wir waren am 22.02.2022 im Palan zu Gast. Diesmal wurden Gerichte aus Brasilien und Portugal zubereitet; doch spontan wurde noch ein Gericht mit marokkanischen Einflüssen gezaubert. Wir hatten einen sehr schönen Tag mit wundervollen Menschen.

Außerdem haben wir den bekannten Kassler Künstler Zaki Al Maboren getroffen und konnten ihn ebenso interviewen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei unserem Videobeitrag.

Weiterführende Informationen: https://documenta-fifteen.de/lumbung-member-kuenstlerinnen/britto-arts-trust/ und https://documenta-fifteen.de/kalender/pakghor-the-social- kitchen/