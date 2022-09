Kassel. Netz!Werk Nordhessen im RURUHAUS

Am 13.9.2022 fand zunächst im RURUHAUS, eine große Netzwerk-Rahmenveranstaltung statt. Eigens zur Moderation der Veranstaltung, reiste Sängerin und Moderatorin Iliana Jozic aus Frankfurt an. Auf der anschließenden After Show Party auf dem Hessen Dampfer, wurde ausgiebig bis in die späten Abendstunden gefeiert. DJ-Legende Bernd Kuchhinke sorgte dafür, dass die Tanzfläche gut gefüllt war. Viele Gäste aus Wirtschaft, Kunst und Kultur, verbrachten so einen geselligen und abwechslungsreichen Abend. Auch das Kuratorenkollektiv der Documenta15 genoss sichtlich die entspannte Atmosphäre.

Das Netz! Werk Nordhessen ist eine Initiative vorwiegend bestehend aus Machern, weniger aus Mitmachern.

Carsten Viernau, Gründer des Netzwerks: „WIR

sind kreativ, selbstbewusst und zielorientiert bei der

Umsetzung unserer Ideen und Visionen. Bei all unseren

Handlungen ist das Ziel immer gleichbleibend: Positives

für unsere Region Nordhessen zu bewirken.

Wir stoßen Denkprozesse an – mit der Intension, dass

Veränderung immer zunächst bei einem selbst beginnen

muss. WIR denken global, handeln jedoch regional.

WIR unterstützen den lokalen Handel und sehen uns als

Gegenpol zu den Online-Giganten

Wir sind offen für Vielfalt und gegen jegliche Form

von Ausgrenzung.“

Das Konzept:

1. ZUSAMMENKOMMEN

Wir veranstalten regelmäßig Netzwerktreffen mi

verschiedenen Themenschwerpunkten. Ob Kunst & Kultur,

Sport & Gesundheit oder Lifestyle. Dabei begegnen Wir

uns auf unseren Events auf Augenhöhe. Wir sind offen für

Vielfalt und gegen Ausgrenzung.

2. IDEEN ENTWICKELN

Unsere PartnerInnen oder auch die BesucherInnen

unserer Events können nachhaltig von unserem know how

partizipieren und ggf. auch unsere Kreativität und

Unterstützung bei der Entwicklung eigener Projekte

erfahren. Unser Motto lautet: Nur gemeinsam sind Wir

stark.

3. UMSETZEN

WIR reden nicht nur – Wir handeln auch. Aus diesem

Grund sind Wir auch sehr verbindlich und zielorientiert bei

der Entwicklung von Ideen, der Vermittlung von Partnern,

oder der konkreten Umsetzung von Projekten. „Geht nicht“

gehört nicht zu unserem Vokabular!

4. ERFOLG

Wir haben mittlerweile über 10 Jahre Erfahrung in der

Netzwerkarbeit. Dabei haben Wir zahlreiche

Kooperationen initiiert und Experten aus den

verschiedensten Bereichen an unserer Seite. Bei vielen

Herausforderungen bieten Wir Lösungen und begleiten

aktiv bei der Umsetzung.