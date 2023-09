Der Future Space bot Gelegenheit, bei einem Glas Wein und Kerzenschein Wissenschaft und Technik zu erkunden. Cornelia Kramm-Rettberg und Philipp Jäger zeigten den neugierigen Besuchern die einzelnen Lerninseln und erklärten die verschiedenen Themengebiete. Die Vorfreude auf den zweiten Future-Space-Standort in unmittelbarer Nähe war spürbar. Die Schwerpunkte dieses Standorts werden in den Bereichen Biologie und Laser-Technik liegen.

Auch der Marc Cain Store verzeichnete eine gute Besucherresonanz. Birgitt Trebing, Inhaberin des Marc Cain-Stores in der Wilhelmsstraße, zeigte Vorfreude auf die bevorstehende neue Jubiläums-Kollektion. Ein besonderes Highlight wird die geplante Modenschau am 09. September um 16:00 und 19:00 Uhr sein.

Das Modegeschäft „Stella“ bezieht demnächst die Räumlichkeiten des ehemaligen Etuis Mertl. Die Neueröffnung ist für den Zeitraum von August bis Anfang September geplant.

Der Besuch in der Goldschmiedegalerie Claudia Hill. Hier wird die Kunst der Handarbeit in ihrer reinsten Form zelebriert. Ein Blick in die „Gläserne Werkstatt“ gewährt Einblicke in die kunstvolle Arbeit der Goldschmiedemeister, die traditionelle Handwerkskunst mit hochmoderner Lasertechnologie verschmelzen lassen. Die erlesenen Schmuckstücke für sämtliche Anlässe erzählen ihre eigenen Geschichten.

Die musikalische Begleitung am Abend wurde von Gruppen wie Stolle and Band und 3to1 gestaltet.

