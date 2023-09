Der neue Nihon Kulturverein hatte es geschafft, in so kurzer Zeit eine eigene Con wie die Nihonbashi ins Leben zu rufen. Nihonbashi – die Japan-Brücke, steht für den Neuanfang. So etwas ging nur, wenn man mit Herz und Leidenschaft an etwas glaubte. Die documenta Halle hatte sich für eine solche Veranstaltung geradezu angeboten.

Der erste Tag war bereits mit vielen begeisternden Cosplayern sehr gut besucht . Das Orga-Team der Nihonbashi war überaus erfreut gewesen, dass schon mehr Karten verkauft worden waren als ursprünglich angedacht. Auch organisatorisch hatte alles für die erste Veranstaltung sehr gut geklappt. Man hatte förmlich gespürt, dass das Orga-Team und alle Helfer mit Freude bei der Sache gewesen waren.

Es war viel geboten worden an den zwei Tagen, wie zum Beispiel: Angelina Paustian, die euch die japanische Küche näher brachte. Der japanische Messerschleifer Hajime Hatano erzählte über Nihonto in seinem Vortrag. Masa-Daiko, eine der besten japanischen Trommelgruppen in Europa, beeindruckte das Publikum. Michiko Hotta-Katzmann versüßte die Nihonbashi mit 2 ausgewählten Stücken. Junihuhn entführte am Piano in die musikalische Welt von Genshin Impact. Natürlich durfte auch ein Cosplay-Wettbewerb auf einer guten Con nicht fehlen.

Auch die Händler und Künstlerstände waren sehr gut besucht. Man versank in eine Fantasiewelt voller Schönheit und Inspiration, es war für jeden etwas dabei.

Es waren zwei wunderschöne Tage gewesen und wir freuten uns auf die nächste Nihonbashi in 2024.

Link: https://nihonbashi.de/