Die perfekten Trauringe finden

Die Hochzeit zweier Menschen kennt viele Highlights. Ob es das Eheversprechen, der Anschnitt der Hochzeitstorte oder der erste Tanz ist – das Heiraten ist mit vielen traditionellen Praktiken verknüpft. Eine ganz besondere ist dabei der Ringtausch. Dieses Band symbolisiert die ewige Liebe der Eheleute und verbindet sie in ihrem gesamten Eheleben. Die große Symbolkraft der Eheringe sorgt dafür, dass Paare diesbezüglich in keinem Fall die falsche Wahl treffen möchten. Immerhin begleiten sie die beiden im besten Fall bis an ihr Lebensende. Einige Leitlinien helfen auf der Suche nach den perfekten Trauringen.

Ein Budget festlegen

Das Aussuchen und Kaufen der Eheringe gehört zu den wichtigsten Hochzeitsvorbereitungen. Im Allgemeinen ist das Austragen von Hochzeitsfeiern dabei kostspielig. Wer eine Heirat plant, der plant in der Regel mit einem festen Budget. Nur auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass die Ausgaben nicht jegliche Grenzen sprengen. Gleiches gilt auch im Falle der Trauringe. Realistische Preisvorstellungen sorgen von Beginn an dafür, dass keine falschen Erwartungen entstehen oder nach einem teuren Ringkauf an anderer Stelle gespart werden muss. Dennoch sollte es bei der Auswahl der Eheringe nicht nur darum gehen, das größte Schnäppchen zu machen. Die Qualität von Trauringen ist durchaus ein wichtiges Kriterium, da sie viele Jahrzehnte überstehen sollen.

Design besprechen

Die Auswahl der Ringe ist eine gemeinsame Aufgabe. Beide Partner haben gleiches Mitspracherecht. Eine Anschaffung, die wortwörtlich für die Ewigkeit ist, sollte letztendlich natürlich beiden gefallen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Ringe exakt gleich aussehen müssen und keine Kompromisse möglich sind. Es ist üblich, dass beispielsweise der Ring für die Frau ein filigranes Design aufweist und mit mehr Verzierungen und Steinchen versehen ist.

Trauringe gibt es in den verschiedensten Stilen. Zeitlose Eleganz punktet mit ihrer Ästhetik auch noch in vielen Jahren, während besondere und einzigartige Trauringe eine individuelle Note verleihen, das Paar aus der Masse hervorstechen lassen und die Erinnerung in ihrer Exklusivität festhalten. Auch die Frage nach dem Metall ist zu klären. Hierbei geht es nicht nur um optische Fragen, die sich vor allem mit der Farbe beschäftigen. Einige Metalle verfügen außerdem über eine höhere Resistenz gegenüber Kratzern – Platin beispielsweise.

Eine besondere Beachtung bei der Auswahl der Trauringe gebührt außerdem dem Verlobungsring. So entscheiden sich Paare häufig dafür, Trauringe auszuwählen, die in Farbe oder Stil mit den Verlobungsringen harmonieren.

Eine persönliche Note

Die Eheringe sind etwas ganz Persönliches. Sie symbolisieren die intime Liebe zweier Menschen, wie nur sie sie erleben. Daher ist es vielen Paaren wichtig, die Trauringe individuell zu gestalten. Dafür greifen sie häufig auf eine Gravur zurück, die üblicherweise im Inneren des Rings platziert wird. Hier eröffnet sich Paaren ein großes Potenzial für Kreativität. Ganz klassisch verewigen Heiratswillige an dieser Stelle ihr Hochzeitsdatum oder ihre Namen. Doch es ist weitaus mehr möglich. Kleine Symbole, die eine persönliche Bedeutung haben, können ebenfalls eingraviert werden – so zum Beispiel Herzen, Tiere, Engelsflügel oder ein Puzzleteil. Auch kurze Sprüche oder Zitate wie Bibelstellen, Songtexte oder Spitznamen sind möglich. Sogar das Eingravieren der Fingerabdrücke ist umsetzbar.