Kassel: Jan & Henry – Die große Bühnenshow

Itzehoe, 14. August 2024 – Die beliebten Erdmännchen-Detektive Jan und Henry, bekannt aus der gleichnamigen TV-Serie, begeistern ihre Fans nun auch auf der Bühne! Das Theater Lichtermeer freut sich, die bevorstehende Aufführung des Musicals „Jan & Henry“ am 19. Oktober 2024 um 15 Uhr im Kongress Palais Stadthalle (Blauer Saal) in Kassel anzukündigen. Das Stück richtet sich speziell an Kinder ab drei Jahren und entführt die jungen Zuschauer in eine Welt voller Spannung, Abenteuer und Humor.

Tickets gibt es ab 29,50 € – erhältlich unter https://theaterlichtermeer.de/jan-henry

Ständig auf der Suche nach neuen Geräuschen landen die beiden Superdetektive im Mietshaus Nummer 5 in der Schumannstraße. Dort treffen sie das Mädchen Lilli und die anderen Mieter. Der neue Hauswart macht den Bewohnern das Leben schwer. Doch über dem Haus liegt ein spannendes Geheimnis, das es zu lösen gilt. Das Lichtermeer Ensemble, bestehend aus Menschen und Puppen, bietet mit witzigen Dialogen, mitreißender Musik und bunten Kostümen ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Mit freundlicher Genehmigung und in Zusammenarbeit mit Martin Reinl, der die Charaktere „Jan & Henry“ für den Fernsehsender „KIKA“ erfunden und entwickelt hat. Martin Reinl (Puppenstars/RTL, Woozle Goozle/SuperRTL, Zimmer frei/WDR) brennt mit Leidenschaft für seine Werke. Das Tourneetheater „Theater Lichtermeer“ wurde 2013 von André Hajda und Timo Riegelsberger in Itzehoe gegründet und erschafft seither Musicalerlebnisse für die ganze Familie. Mittlerweile sahen über 400.000 Kinder und Erwachsene in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz die Abenteuer von „Peter Pan“, „Mogli“, Robin Hood“, „Jim Knopf“ sowie „Der kleine Drache Kokosnuss“ und „Jan & Henry“.

Künstlerische Leitung (Text, Musik, Inszenierung und Regie): Timo Riegelsberger. Eine Theater Lichtermeer Produktion.

PM: Theater Lichtermeer GmbH, Emmy-Noether-Straße 25, 25524 Itzehoe