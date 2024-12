Am heutigen Mittwoch, dem 18. Dezember 2024, wurde in einer internationalen Pressekonferenz im UK 14, die künstlerische Leitung der documenta 16 bekannt gegeben.

Die Wahl fiel auf Naomi Beckwith, wie Andreas Hoffmann, Geschäftsführer der documenta und Museum Fridericianum gGmbH, verkündete. Die renommierte Ausstellung wird vom 12. Juni bis 19. September 2027 in Kassel stattfinden.

Naomi Beckwith überzeugte bei ihrer Vorstellung durch Charisma, Sympathie und Nahbarkeit. Die erfahrene Kuratorin ist derzeit stellvertretende Direktorin sowie Jennifer & David Stockman-Chefkuratorin am Solomon R. Guggenheim Museum in New York. Dort verantwortet sie nicht nur Ausstellungen und Sammlungen, sondern auch Publikationen, Archive sowie die strategische Ausrichtung des Museumsnetzwerks.

Zuvor war Beckwith in führenden kuratorischen Rollen am Museum of Contemporary Art (MCA) in Chicago und am Studio Museum in Harlem tätig. Ihre beeindruckende Karriere umfasst zahlreiche Ausstellungen und Projekte, darunter die preisgekrönte Schau Howardena Pindell: What Remains to Be Seen (2018, MCA Chicago) und The Freedom Principle: Experiments in Art and Music, 1965 to Now (2015, MCA Chicago). Darüber hinaus war sie Teil des Teams, das Okwui Enwezors visionäre Ausstellung Grief and Grievance: Art and Mourning in America (2021, The New Museum, New York) nach dessen Tod umsetzte.

In ihren Arbeiten beleuchtet Beckwith die Einflüsse Schwarzer Kultur auf die globale zeitgenössische Kunst und interdisziplinäre Praktiken. Ihre Expertise brachte sie auch als Gastprofessorin an die Northwestern University sowie die School of the Art Institute of Chicago. Zudem erhielt sie Stipendien des Whitney Museum of American Art und des Institute of Contemporary Art in Philadelphia.

2024 wurde Beckwith mit dem David-C.-Driskell-Preis des High Museum of Art in Atlanta für ihre Verdienste um afroamerikanische Kunst und Kunstgeschichte ausgezeichnet. Aktuell leitet sie das Kurator*innenteam für die Herbstausstellungen 2025 im Palais de Tokyo in Paris, die als „American Season“ bekannt sind.

Mit dieser beeindruckenden Vita tritt Naomi Beckwith die Leitung der documenta 16 an und wird mit ihrer visionären Perspektive und weitreichenden Erfahrung die renommierte Ausstellung in Kassel prägen.

Link: https://www.documenta.de/de/pages/3208/documenta-16#3208_documenta_16

