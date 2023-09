OB begrüßt neue Auszubildende bei der Stadt

Knapp 1.000 Bewerbungen waren eingegangen – jetzt haben 43 Auszubildende sowie Beamtenanwärterinnen und -anwärter in elf verschiedenen Berufsfeldern zum 1. September bei der Stadtverwaltung ihre Ausbildung begonnen. Den neuen Ausbildungsjahrgang bei der Stadt begrüßt hat Oberbürgermeister Sven Schoeller: „Die Stadtverwaltung bietet motivierten Nachwuchskräften ein attraktives, krisensicheres Arbeits- und Ausbildungsumfeld mit besten Perspektiven.“

41 der 43 Auszubildenden kommen aus Nordhessen, 21 davon aus Kassel. Eine Niedersächsin und ein Thüringer komplettieren den Jahrgang. Darin sind die jungen Frauen mit 27 zu 16 in der Mehrheit. Fünf Auszubildende sind schon für die Stadt tätig gewesen und nutzen nun Weiterqualifizierungsmöglichkeiten. Bevor es für alle richtig losgeht in den städtischen Ämtern oder in den Berufsschulen, standen zwei Einführungstage an. Zum Programm gehörten unter anderem eine Vorstellung der städtischen Gremien, des Personalrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung und des Frauenbüros. Hinzu kamen Aktionen zum besseren Kennenlernen, Geocaching und eine Besichtigung der Feuerwache I.

„Auch wenn ein etwas angestaubter Spruch sagt, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind: Sie sollen wissen, dass wir uns nach Kräften dafür einsetzen werden, dass Ihre Ausbildung gelingt und ein Gewinn für uns als Stadt und für Sie persönlich wird“, versprach Schoeller. Dazu würden die Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung ihren Beitrag leisten.

Und das sind die Berufe der 43 Auszubildenden in den städtischen Ausbildungen:

-Duales Studium Bachelor of Arts – Public Administration (Beamtenanwärter/innen für die Laufbahn des gehobenen Dienstes)

-Duales Studium Bachelor of Arts – Digitale Verwaltung (Beamtenanwärter/innen für die Laufbahn des gehobenen Dienstes)

-Duales Studium Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen

– Verwaltungswirt/in (Beamtenanwärter/innen für die Laufbahn des mittleren Dienstes)

-Verwaltungsfachangestellte/r

– Kauffrau/mann für Büromanagement

– Kauffrau/mann für Dialogmarketing

– Fachinformatiker/in für Systemintegration

– Fachkraft für Veranstaltungstechnik

– Vermessungstechniker/in

– Straßenbauer/in.

Neben den städtischen Anwärterinnen/Anwärtern und Auszubildenden waren auch 16 Auszubildende zur Begrüßung im Rathaus eingeladen, die im Stadtnetz-Verbund über Jafka ausgebildet werden. Mehr Infos zur Ausbildung bei der Stadt Kassel stehen auf deren Homepage unter www.kassel.de/ausbildung.