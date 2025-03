Mario Jassmann siegt auch im 32. Profiboxkampf

32. Sieg im 32. Profiboxkampf

Der Korbacher Mario Jassmann gewann auch seinen 32. Profikampf gegen einen starken Gegner aus Dänemark. Der internationale deutsche Meister im Supermittelgewicht zeigte nach einer verhaltenen ersten Runde sein Können mit krachenden Körpertreffern und linken Haken. Im Paulsen wehrte sich redlich und glänzte mit seiner wirkungsvollen Kopfdeckung. Ein präziser und fester Leberhaken lies ihn aber in der vierten Runde mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden gehen. Nichts ging mehr! Der Ringrichter brach den Kampf ab.

Ko in der 4. Runde. Rund 500 Zuschauer feierten ihren Lokalmatador in der Korbacher Stadthalle.

M.Kittner Fotos:© M.Kittner