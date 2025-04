Technorama Kassel 2025

Technorama Kassel 2025 – Eine tolle Jubiläumsveranstaltung –

herzlichen Dank!

Auf der Technorama in Kassel trafen sich am 5. + 6. April 2025 über 10.000

Oldtimerfans aus nah und fern. Bei den rund 400 Ausstellern in den 10 Hallen und im

Freigelände herrschte reges Treiben. Vor allem füllte sich bei herrlichem Wetter

sofort das Freigelände und die Parkplätze für das Oldtimertreffen waren noch vor 11

Uhr voll belegt.

Die Sammler und Schrauber suchten nach Ersatzteilen, Restaurationsmaterial,

Literatur und Zubehör. Hoch im Kurs standen Pflegemittel für Fahrzeug und Leder,

Motorradtanks und -auspuffe. Auch gut restaurierte Mopeds und Mofas wurden

gleich in den ersten Messestunden verkauft. Das Angebot war sehr umfangreich, so

gab es neben Hella Lampen auch eine Stoßstange für einen Ferrari Testarossa.

Für die Kenner der Oldtimer- und Youngtimerszene waren auch die Clubs, Vereine

und IG’s eine beliebte Anlaufstelle. Die Clubszene und die Museen präsentierten sich

in 6 Messehallen. Zu sehen waren Klassiker und Raritäten der Automobilgeschichte

sowie historische, top hergerichtete und fahrbereite Zweiräder. Highlights gab es

einige. Da war der schöne Stand der Big Bumpers, des MVC, die Vorführungen zur

Sitzaufpolsterung beim Mercedes-Benz R124 Club. So ziemlich jeder Club hatte

mindestens ein besonderes Ausstellungsstück dabei. Von bulligen US-Cars, über

klassische Mercedes-Benz Oldtimer, einer VW T1 Sonderanfertigung bis hin zum

kleinen Goggomobil. Premiere in Kassel hatte das 1. Deutsche Polizeioldtimer

Museum Marburg u. a. vertreten mit einem Porsche 924.

In der Motorradhalle standen zahlreiche gut deklarierte Maschinen und die

engagierten Clubs luden zu Benzingesprächen ein. Man traf auf typische Kawasaki

Straßenmaschinen genauso wie auf kultige Honda CB 750, auf zuverlässige Nimbus

Maschinen und robuste Simson Zweirädern. Mit rassigen Exponaten zur DHM wurde

vom Team Waldhessen eifrig um Nachwuchsfahrer geworben. Der PS Speicher

hatte neben Zweirädern auch einen Original Rennwagen von 1917 dabei. Das

Technik Museum Kassel und das Henschel Museum informierten zu ihren Exponaten

und beantworteten gerne technische und historische Fragen der Besucher, z. B. zum

Schienentrabi. Die Stimmung sowohl in den Hallen als auch im Freigelände war

ausgelassen und steigerte die Vorfreude auf die kommende Oldtimersaison.

Info: Technorama Fotos:© M.Kittner