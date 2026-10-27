Schritt für Schritt in die nächste Generation: Das neue KAT Walk C3 steht kurz vor dem Release – bald bei uns im Praxistest

KAT Walk C3 vor dem Release – NHR testet in Kürze die neueste Generation der Virtual-Reality-Bewegung

Virtuelle Realität im eigenen Wohnzimmer erlebt ihren nächsten großen Entwicklungssprung. Bereits im vergangenen Jahr hat unsere Redakteurin Yasmin Schwarze das Vorgängermodell – das KAT VR Enhanced Treadmill (KAT Walk C2 Core Enhanced) – in Kombination mit der Meta Quest 3S ausgiebig im Alltag getestet. Nun steht der offizielle Release des mit Spannung erwarteten Nachfolgemodells unmittelbar bevor: Mit dem neuen KAT Walk C3 (C3 Ultra) bringt Hersteller KAT VR eine umfassend weiterentwickelte Generation auf den Markt, die wir bei der Nordhessen-Rundschau in Kürze exklusiv im Praxistest unter die Lupe nehmen werden.

Rückblick: Schon das Vorgängermodell überzeugte im Alltagstest auf ganzer Linie

Als wir im Oktober 2025 das KAT VR Enhanced Treadmill im großen NHR-Alltagstest erprobten, fiel das Urteil eindeutig aus: Das System erwies sich als echte „Zukunft zum Anfassen“. Über das runde Podest mit Spezialschuhen und stabiler Hüfthalterung wurden Geh-, Lauf- und Drehbewegungen eins zu eins in die virtuelle Welt übertragen – sicher fixiert und völlig unabhängig von Wetter, Tageszeit oder der Größe des eigenen Wohnzimmers. Ob intensives Fitness-Workout nach Feierabend, actionreiche Spiele für die ganze Familie oder geführte Meditationen am virtuellen Strand: Schon das Vorgängermodell konnte im Test voll überzeugen und ersetzte im Alltag sogar den Gang ins Fitnessstudio.

Release steht kurz bevor: Das bietet das neue Folgemodell KAT Walk C3

Mit dem neuen KAT Walk C3 legt KAT VR die Messlatte nun noch einmal deutlich höher. Der offizielle Marktstart steht kurz bevor, und die technischen Neuerungen versprechen ein noch natürlicheres und intensiveres Mittendrin-Gefühl:

• Weltweit erstes VR-Treadmill für sicheres Rückwärtsgehen: Dank der neuen Y-Z-Doppelachsen-Freiheit (Dual-Axis Freedom) ermöglicht das KAT Walk C3 als erstes VR-Laufband weltweit ein völlig natürliches, sicheres Rückwärtsgehen sowie fließende Bewegungsabläufe beim Hocken, Knien und Ausweichen.

• 15 Prozent größere Lauffläche und doppelte Reibungsanpassung: Das vergrößerte Deck bietet spürbar mehr Bewegungsfreiheit für unterschiedlichste Schrittlängen und Körpergrößen, während sich der einstellbare Reibungsbereich im Vergleich zum Vorgänger verdoppelt hat.

• Neues Haptik-System direkt in den Schuhen: Ein hochmodernes haptisches Feedback-System mit 32 taktilen Feedback-Punkten in den Spezialschuhen überträgt Schritte, Untergründe und Effekte mit einer extrem niedrigen Latenz von nur 25 Millisekunden direkt an die Füße.

• Integrierte Schnellladefunktion für lange Sessions: Über das eingebaute 30W-USB-C- und 5W-USB-A-Ladesystem lassen sich VR-Brille und Zubehör direkt während der Nutzung mit Strom versorgen – ideal für ausgedehnte Gaming- und Fitness-Einheiten ohne Ladepause.

Ausblick: In Kürze im großen Praxistest bei der Nordhessen-Rundschau

Wie spürbar ist der Sprung vom bereits starken Vorgängermodell zur neuen C3-Generation im Alltag? Wie fühlen sich das Rückwärtsgehen und die 32 haptischen Feedback-Punkte unter den Füßen an? Die Redaktion der Nordhessen-Rundschau wird das neue Folgemodell KAT Walk C3 in Kürze ausführlich für Sie testen und berichten, wie sich die neueste VR-Generation im Alltagstest bewährt.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: http://www.kat-vr.com

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