Tolle Teamleistung beschert MT 33:26-Sieg

Tolle Teamleistung beschert MT 33:26-Sieg



Die MT Melsungen hat am 9. Spieltag der Opel Handball-Bundesliga einen weiteren Heimsieg gefeiert. Die Nordhessen bezwangen den Bergischen HC 33:26 (15:13).



MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo schickte eine ziemlich junge Truppe ins Rennen – Durchschnittsalter 23,6. Damit war Nikolaj Enderleit, dessen Vertragsverlängerung bis 2029 vor dem Anwurf bekanntgegeben wurde, mit seinen 29 Jahren zunächst der älteste Akteur im Angriff der MT.



Wie auch immer: Die Hausherren legten herzerfrischend und mit viel Tempo los. Allen voran der 21-jährige Luca Sigrist, der in der zehnten Minute bereits zum dritten Mal traf und auf 6:2 stellte. Obendrein fand Schlussmann Kristof Palasics (24) prima in die Partie, zudem trafen Leon Stehl (20) sowie Reynir Thor Stefansson (21), und als Florian Drosten (22) einen Siebenmeter zum 8:2 verwandelte, lagen die Nordhessen mit sechs Treffern vorn (13. Minute).



3.547 Zuschauer in der Rothenbach-Halle sahen an diesem Samstagabend einen flotten Beginn der MT, die im zweiten Teil der ersten Hälfte aber ein bisschen an ihrer Treffsicherheit einbüßte. Die Gäste aus dem Bergischen fanden nun mehr Lücken in der MT-Deckung und robbten sich Schritt für Schritt heran. Mit seinem dritten verwandelten Siebenmeter markierte Fynn Hangstein den 15:13-Pausenstand.



Nach dem Wechsel setzte sich das enge Tänzchen fort. Eine Partie auf Augenhöhe, für die es die Bezeichnung Kampfspiel gibt. Nichts für Handball-Ästheten. Viel Kampf. Viele Nickligkeiten. Gut für die MT, dass Palasics in wichtigen Momenten zur Stelle war. Die MT-Profis mussten die Ärmel hochkrempeln – und das taten sie. Erst ein 3:0-Lauf, den Stehl zum 23:19 vollendete (44.), verschaffte dem Favoriten wieder etwas Luft.



Der BHC ließ aber keinesfalls locker. Doch auch die Nordhessen zeigten Biss und Einsatz und verteidigten den Vorsprung. Ein Sonderlob verdiente sich Stefansson. Der junge Isländer scheute keinen Zweikampf, und mit seinen Treffern fünf und sechs erzielte er das 28:23 (52.). Eine kleine Vorentscheidung, denn beim BHC schwanden langsam, aber sicher die Kräfte. David Mandic per gefühlvollem Heber, Adrian Sipos nach tollem Zuspiel von David Mandic nach Tempogegenstoß erhöhten auf 31:24 (55.).



Damit war der Drops gelutscht. Dank einer tollen Teamleistung dürfen sich die Nordhessen weiter über eine bitzsaubere Heimbilanz in dieser Saison freuen.



Stimmen

Roberto Garcia Parrondo: Beide Teams haben in dieser Woche zwei Partien in Europa gespielt, daher hat bei uns etwas die Energie gefehlt. Wir haben aber viele Wechsel machen können, und alle eingesetzten Spieler haben eine gute Leistung gezeigt. Wir sind zufrieden mit dem heutigen Sieg, brauchen aber in der nächsten Woche gegen Wisla Plock erneut die Unterstützung unserer Fans, denn wir müssen jeden Tag für den Erfolg kämpfen.



Markus Pütz: Die Startphase ist uns heute nicht so gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben – das war vielleicht auch ein wenig Pech. In der zweiten Halbzeit kämpfen wir uns wieder heran, doch dann gehen uns die Wechseloptionen aus. Ich mache der Mannschaft aber keinen Vorwurf. Unter diesen Voraussetzungen haben uns am Ende einfach die Körner gefehlt.

©Fotos: M.Kittner Info: MT