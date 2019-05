Übersicht:

Was nützt der teuerste Holzkohlegrill, Smoker oder Räucherofen und das beste Fleisch wenn die Auswahl der Grillkohle nicht optimal ist. In diesem kleinen Handbuch geben Ivana Vidak und Kresimir Sommer viele ausführliche Tipps und Informationen über die Herstellung und Verwendung von unterschiedlichen Sorten an Grillkohle. Ivana Vidak und Kresimir Sommer beschäftigen sich schon lange Zeit mit Holzgrillkohle, ihr Wissen möchten Sie in diesem Handbuch mit Interessierten teilen, das Buch richtig sich an Einkäufer, Händler, Grillrestaurants aber auch an Privatanwender.

Inhalt:

Am Anfang des Buches geht es um die Herstellung von Holzkohle, wobei das Buch auf zwei Hauptarten der Herstellung eingeht, nämlich die europäische Art (schwarze Holzkohle) und die asiatische Art (weiße Holzkohle. Diese Sorten unterscheiden sich durch ein vollkommen verschiedenes Brennverhalten.

Die Autoren gehen ausführlich auch auf verschiedene andere Anwendungen von Kohle ein, so z.B. für medizinische Anwendungen, zur Filtration von Wasser und als Poliermittel für Metalle.

Danach geht es in dem Buch weiter mit Erklärungen der Herstellungsverfahren, nämlich dem Meilerverfahren (Köhlerverfahren) oder dem Retortverfahren.

Auch Spezialbegriffe, wie der z.B. der Cfix-Gehalt, mit dem wohl nur Fachleute etwas anfangen können, werden anschaulich und verständlich erklärt.

Um Einkäufer, Manager und Entscheider bei Großabnehmern, wie z.B. Bau- oder Gartenmärkte zu verunsichern, verraten Ivana Vidak und Kresimir Sommer auch logistische Tricks von Herstellern, um den Handel mit Grillkohle lukrativer und gewinnbringender zu machen.

Auch werden im Handbuch die verschiedenen Holzkohlesorten angesprochen und erklärt. Neben der Buche liegen auch Bambus, Kokos, Apfel, und Quebracho-Blanko Holzkohle im Trend. Technisch geht es dann mit einem wichtigen Faktor, nämlich dem Karbonisierungsgrad weiter.

Abschließend kommt das Buch dann zu dem neuen Verkaufs-Schlagwort Rauchfrei. Hier erklären Ivana Vidak und Kresimir Sommer, welches Abbrennverhalten eine rauchfreie Grillkohle sein muss und wie das Schlagwort Rauchfrei genutzt wird um Absatzchancen zu erhöhen und um neue Absatzkanäle zu finden.

Zusammenfassung:

Das Handbuch „Holzgrillkohle“ liefert in dieser ersten Ausgabe bewusst knapp gehaltene Grundinformationen über Grillkohle. Es lässt sich leicht lesen und sorgt für einen ersten Überblick über den Grillkohle-Markt und die unterschiedlichen Sorten an Grillkohle. Die Autoren sind sehr kommunikativ und legen Wert auf Anregungen und Kritik. Dafür sind auf den letzten Seiten auch Email- und Internet Kontakt, ein QR-Scan sowie weitere Kontaktinformationen abgedruckt. Weitere Handbücher zu den Themen Grill-Briketts, Grillsysteme, direktes und indirektes Grillen (Smoken) sollen folgen.

Uns hat das Buch gut gefallen, daher vergeben wir gern 5 von 5 Teststernen.

Erhältlich ist das Handbuch über Amazon für 9,99 Euro.