COVID-19 Fallzahlen:

Bestätigte Fälle weltweit1: 2.486.964 (Vergl. 20.04.2020: + 71.594)

Todesfälle weltweit1: 170.507 (Vergl. 20.04.2020: + 4.604)

Bestätigte Fälle in Deutschland2: 143.457 (Vergl. 20.04.2020: + 1.785)

Todesfälle in Deutschland2: 4.598 (Vergl. 20.04.2020: + 194)

Bestätigte Fälle in Hessen3: 7.305 (Vergl. 20.04.2020: + 77)

Todesfälle in Hessen3: 257 (Vergl. 20.04.2020: + 11)

1 Johns Hopkins University (abgerufen 10:30 Uhr)

2 Robert Koch-Institut (Meldedaten, Stand 00:00 Uhr)

3 HLPUG (Meldedaten, Stand 10:30 Uhr – Hinweis: Zahlen können von denen, die durch das RKI veröffentlicht werden abweichen. Ursachen sind verschiedene Auslesezeitpunkte sowie die Verwendung eines geänderten Auswertungs-Tools durch das RKI. Das HLPUG sowie die Landesstellen der anderen Bundesländer haben dieses geänderte Tool durch das RKI zur Verfügung gestellt bekommen und werden künftig die Auswertung darauf umstellen.)

Fallzahlen COVID-19 in Hessen

Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1)

kumuliert letzte 7 Tage Kreis/Stadt bestätigte Fälle hospitalisiert Todesfälle Inzidenz bestätigte Fälle Inzidenz LK Bergstraße 291 26 2 108 19 7 LK Darmstadt-Dieburg 337 83 11 113 31 10 LK Fulda 290 16 8 130 14 6 LK Gießen 197 14 2 73 10 4 LK Groß-Gerau 358 36 4 130 55 20 LK Hersfeld-Rotenburg 194 17 20 161 16 13 LK Hochtaunuskreis 224 48 4 95 11 5 LK Kassel 263 38 18 114 40 17 LK Lahn-Dill-Kreis 318 46 11 125 10 4 LK Limburg-Weilburg 239 16 2 139 18 10 LK Main-Kinzig-Kreis 489 116 21 116 89 21 LK Main-Taunus-Kreis 219 33 5 92 20 8 LK Marburg-Biedenkopf 180 23 1 73 9 4 LK Odenwaldkreis 275 81 37 284 75 77 LK Offenbach 399 89 18 112 41 12 LK Rheingau-Taunus-Kreis 190 22 3 102 10 5 LK Schwalm-Eder-Kreis 423 79 25 235 61 34 LK Vogelsbergkreis 110 17 5 104 10 9 LK Waldeck-Frankenberg 137 19 3 87 22 14 LK Werra-Meißner-Kreis 123 34 7 122 24 24 LK Wetteraukreis 245 66 7 80 38 12 SK Darmstadt 160 30 4 101 40 25 SK Frankfurt am Main 1096 278 21 145 167 22 SK Kassel 196 24 5 97 39 19 SK Offenbach 70 33 4 54 12 9 SK Wiesbaden 282 42 9 101 28 10 Gesamtergebnis 7305 1326 257 117 909 15

Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.

Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle von heute und der vorangegangenen sechs Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner.

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum