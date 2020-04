COVID-19 Fallzahlen:

Bestätigte Fälle weltweit1: 2.980.053 (Vergl. 26.04.2020: + 79.631)

Todesfälle weltweit1: 206.640 (Vergl. 26.04.2020: + 3.585)

Bestätigte Fälle in Deutschland2: 155.193 (Vergl. 26.04.2020: + 1.018)

Todesfälle in Deutschland2: 5.750 (Vergl. 26.04.2020: + 110)

Bestätigte Fälle in Hessen3: 8.000 (Vergl. 26.04.2020: + 35)

Todesfälle in Hessen3: 326 (Vergl. 26.04.2020: + 6)

1 Johns Hopkins University (abgerufen 10:30 Uhr)

2 Robert Koch-Institut (Meldedaten, Stand 00:00 Uhr)

3 HLPUG (Meldedaten, Stand 10:30 Uhr – Hinweis: Zahlen können von den Zahlen, die durch das RKI veröffentlicht werden, abweichen aufgrund verschiedener Auslesezeitpunkte.)

Fallzahlen COVID-19 in Hessen

Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1)

kumuliert letzte 7 Tage Kreis/Stadt bestätigte Fälle hospitalisiert Todesfälle Inzidenz bestätigte Fälle Inzidenz LK Bergstraße 300 26 2 111 11 4 LK Darmstadt-Dieburg 354 92 13 119 18 6 LK Fulda 297 19 9 133 7 3 LK Gießen 213 14 2 79 16 6 LK Groß-Gerau 399 44 6 145 40 15 LK Hersfeld-Rotenburg 193 15 21 160 2 2 LK Hochtaunuskreis 232 51 5 98 9 4 LK Kassel 310 41 20 134 47 20 LK Lahn-Dill-Kreis 333 52 14 131 11 4 LK Limburg-Weilburg 255 18 3 148 18 10 LK Main-Kinzig-Kreis 576 137 28 137 70 17 LK Main-Taunus-Kreis 250 37 6 105 34 14 LK Marburg-Biedenkopf 192 24 2 78 6 2 LK Odenwaldkreis 324 96 46 334 62 64 LK Offenbach 433 93 20 122 35 10 LK Rheingau-Taunus-Kreis 191 22 3 102 1 1 LK Schwalm-Eder-Kreis 450 84 27 250 26 14 LK Vogelsbergkreis 120 17 5 113 10 9 LK Waldeck-Frankenberg 143 19 3 91 7 4 LK Werra-Meißner-Kreis 160 42 12 159 37 37 LK Wetteraukreis 262 71 11 85 16 5 SK Darmstadt 186 34 9 117 26 16 SK Frankfurt am Main 1214 308 37 160 117 15 SK Kassel 226 27 6 112 30 15 SK Offenbach 84 37 6 65 12 9 SK Wiesbaden 303 48 10 109 20 7 Gesamtergebnis 8000 1468 326 128 688 11

Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.

Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle von heute und der vorangegangenen sechs Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner.

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum