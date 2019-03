Schon seit 20 Jahren betreibt der Zahnarzt Hans-Jörg Knull seine Praxis am Standort Schauenburg in der Korbacherstraße 45b. Für ihn war es bereits von Beginn an ein Bestreben, seinen Patienten die modernste Technik der Zahnmedizin anbieten zu können.

Seit einiger Zeit bietet er zudem die zahnärztliche Behandlung mit Bioresonanztherapie an. Diese wendet er in erster Linie bei entzündetem Zahnfleisch oder Zähnen an.

Die Bioresonanztherapie verbessert und beschleunigt dabei deutlich den Heilungsprozess.

In Fällen, wo sonst eine medikamentöse Behandlung notwendig wäre, erzielt die Bioresonanztherapie nebenwirkungsfrei vergleichbare Erfolge, ohne den Organismus zu belasten.

Um mehr über diese Behandlungsmethode zu erfahren, haben wir den Zahnarzt und sein Team in seiner Praxis zu einem Interview getroffen.

Doch nicht nur die Bioresonanztherapie wird thematisch hinterfragt, sondern auch die Zeit der vergangenen 20 Jahren hat uns interessiert.

In den Interviews, wurde deutlich, dass Herr Knull von seinen Mitarbeiterinnen als Chef sehr geschätzt wird, da er trotz des oft stressigen Arbeitsalltags immer für eine fröhliche und entspannte Stimmung bei seinem Team und seinen Patienten sorgt.

Daher kommen auch die Zahnarzthelferinnen und Auszubildenden zu Wort und erzählen aus ihrem Arbeitsalltag und geben zahlreiche Prophylaxe Tipps.

https://www.zahnarzt-knull.info/

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit unserem Video.