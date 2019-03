Im Zuge der geplanten Fahrbahndeckensanierung Am Auestadion/ Frankfurter Straße müssen im Vorfeld mehrere Schachtdeckel saniert werden.

Deshalb wird von Donnerstag, 4. April, bis Freitag, 5.April, die rechte Fahrspur auf der Straße Am Auestadion, in Richtung Autobahn, Höhe der Raiffeisenstraße gesperrt.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer, diese Baustelle bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

In Folge der Bauarbeiten kann die Haltestelle „Kegelzentrum“ in stadtauswärtiger Richtung von Montag, 8. April, etwa 10 Uhr, bis Sonntag, 14. April, gegen Mitternacht, nicht bedient werden. Fahrgäste erreichen die Busse der Linien 10, 12, 16 und 500 an der Haltestelle „Auestadion“.

Mit der NVV-App können sich Fahrgäste über den aktuellen Fahrplan informieren und einen Fahrschein kaufen. Informationen zum ÖPNV-Angebot bieten außerdem die Homepage der KVG unter: www.kvg.de und das NVV Servicetelefon unter 0800-939-0800.

PM: Stad Kassel (HJ)