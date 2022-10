30. Kasseler Jazzfest – Enrico Pieranunzi: Piano Solo – 12.10

Auch in diesem Herbst besteht wieder die Möglichkeit, einzigartige Jazzkonzerte zu erleben, denn zwischen dem 8. und 14. Oktober findet das 30. Kasseler Jazzfest statt. Am Staatstheater Kassel präsentiert der Förderverein Kasseler Jazzmusik e.V. am Mittwoch, 12. Oktober, Enrico Pieranunzi: Piano Solo. Beginn ist um 20.15 Uhr im TiF – Theater im Fridericianum.

Als intensiv-lyrisch wird das Klavierspiel von Italiens „Jazzpoeten“ Enrico Pieranunzi beschrieben. Der Römer mit dem subtil-fesselnden Anschlag gilt denn auch als Europas führender Modern-Jazz-Pianist. Schon mehrfach wurde Pieranunzi wegen des rhythmischen Reichtums seines Klavierspiels und seines gepflegten, klassisch geschulten Anschlags beim Critics Poll des Jazzmagazins Musica Jazz Italiens zum “Musiker des Jahres“ gekürt. Zwei Mal (1998 und 2001) wurde er mit dem „Django D’Or“ als bester europäischer Jazzmusiker ausgezeichnet, 2013 gewann er einen Jazz-Echo als „bester Klavier-Instrumentalist international“.

Pieranunzi kann auf Konzerte und Platteneinspielungen mit Musikern wie Joe Henderson, Phil Woods, Lee Konitz, Art Farmer, Paul Motian oder Jim Hall verweisen. Schon legendär: seine Einspielung mit Cooljazz -Ikone Chet Baker. Daneben ist Pieranunzi aber auch in der Klassik zuhause. Lange Jahre hatte er eine klassische Musikprofessur inne, seine Improvisationen über Werke von Scarlatti, Bach oder Händel zählen zum Spannendsten, was es auf diesem Feld zu hören gibt! In seinen Bands spielten viele namhafte italienische Jazzmusiker, etwa die Trompeter Paolo Fresu und Enrico Rava oder der ob seines expressiven Stils gefeierte Altsaxofonist Rosario Giuliani. Daneben tritt Pieranunzi aber immer wieder auch unbegleitet auf und stellt als Solist seine bewundernswerten pianistischen Fähigkeiten, die ungeheure rhythmische und harmonische Raffinesse seines Spiels, unter Beweis, die jedes seiner Solokonzerte zu einem besonderen Ereignis werden lassen!

Weiterer Termin im Rahmen des 30. Jazzfests Kassel:

Daniel Garcia Trio

Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr, Schauspielhaus

Alle Informationen zum Jazzfest unter https://jazzvereinkassel.de/.

