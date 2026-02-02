Epische Klangwelten in Kassel: Game of Thrones als monumentales Konzerterlebnis

Kiel, den 30. Januar 2026 – Mit der neuen Staffel „A Knight of the Seven Kingdoms“ erweitert sich das Game-of-Thrones-Universum erneut. Die Serie richtet den Blick auf eine frühere Epoche von Westeros und erzählt kleinere, persönlichere Geschichten jenseits der großen Schlachten um den Eisernen Thron. Damit rückt einmal mehr das in den Mittelpunkt, was das Franchise seit Beginn prägt: Figuren, Machtkonstellationen und eine Welt, deren Atmosphäre maßgeblich durch ihre Musik getragen wird. Diese musikalische Dimension steht auch im Zentrum von „Game of Thrones & House of the Dragon – Das Konzert“, das am 12. Februar in der Stadthalle zu erleben ist.

Das Orchester der Cinema Festival Symphonics interpretiert die bekannten Kompositionen von Ramin Djawadi live und verbindet sie mit eigens für das Konzert entwickelten Animationen. Auf Originalszenen wird bewusst verzichtet – stattdessen entstehen visuelle Bilder, die Stimmungen und Motive des Serienuniversums aufgreifen und neu deuten. Gewaltige Orchesterklänge, ikonische Themen und atmosphärische Motive sorgen für Gänsehautmomente.

Ramin Djawadi zählt zu den renommiertesten Komponisten unserer Zeit. Mit seinen markanten Melodien hat er den unverwechselbaren Sound geschaffen, der die Serien weltweit zu Kultphänomenen gemacht hat. In diesem Konzert werden seine Werke zu einem intensiven Live-Erlebnis, das Fans und Musikliebhaber gleichermaßen begeistert. Der Kasseler Termin ist Teil einer deutschlandweiten Tournee mit 43 Stationen und knüpft an den Erfolg der ersten Konzertproduktion von 2019 an. Die aktuelle Erweiterung des Serienkosmos unterstreicht dabei die anhaltende Relevanz der Musik, die längst über das Fernsehen hinausgewachsen ist und sich als eigenständiges Konzerterlebnis etabliert hat.

Game of Thrones and House of the Dragon – Das Konzert, 12.02.26, 20 Uhr, Kongress Palais – Stadthalle, Kassel

Tickets und Infos unter https://highlight-concerts.de/de/game-of-thrones-house-of-the-dragon

PM: Mitzi Trevino Dresel