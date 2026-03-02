Jaclyn Bermudez begeistert bei musikalischer Abendandacht „Al Amor“ in der Kirche Kirchditmold

Ein besonderer musikalischer Abend erwartet das Publikum am Samstag, 7. März 2026 um 18 Uhr in der Kirche Kirchditmold. Unter dem Titel „Al Amor“ lädt die Sopranistin Jaclyn Bermudez zu einer musikalischen Abendandacht ein, die ganz im Zeichen von Leidenschaft, Sehnsucht und großer Klangkunst steht.

Die international tätige Sopranistin Jaclyn Bermudez präsentiert gemeinsam mit der Pianistin Julia Reingardt und der Musikerin Tamara Faynitska an der Domra ein abwechslungsreiches Programm, das musikalische Welten miteinander verbindet. Die Zuhörer dürfen sich auf eine Reise von spanischer Eleganz über gefühlvolle Kunstlieder bis hin zu bekannten Opernmelodien freuen.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist die berühmte Briefszene der Tatjana aus der Oper „Eugen Onegin“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Jaclyn Bermudez verkörperte diese Rolle bereits am Staatstheater Kassel in der Spielzeit 2015 bis 2016 und bringt ihre ausdrucksstarke Interpretation nun erneut auf die Bühne.

Das Programm umfasst zudem Werke bedeutender Komponisten wie Agustín Lara, Fernando Obradors und Isaac Albéniz. Besonders die bekannte Romanze „Granada“ von Agustín Lara steht für die leidenschaftliche spanische Klangwelt, die an diesem Abend zu hören sein wird.

Für eine besondere musikalische Farbe sorgt Tamara Faynitska mit der Domra. Das traditionelle Zupfinstrument verleiht dem Konzert eine außergewöhnliche Klangnuance und erweitert das klassische Liedprogramm um eine faszinierende folkloristische Dimension. Am Klavier begleitet Julia Reingardt mit großer musikalischer Sensibilität und sorgt für eine fein abgestimmte Verbindung zwischen Stimme und Instrument.

Die Kirche Kirchditmold bietet für diese musikalische Abendandacht den passenden Rahmen. Der sakrale Raum schafft eine Atmosphäre der Ruhe und Konzentration, in der Musik und Emotion eine besondere Wirkung entfalten können.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Spenden sind willkommen. Musikliebhaber und Freunde klassischer Gesangskunst dürfen sich auf einen stimmungsvollen Abend freuen, der musikalische Leidenschaft und künstlerische Ausdruckskraft auf eindrucksvolle Weise verbindet.