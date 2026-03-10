Atemberaubende Sopranstimme von Jaclyn Bermudez verzaubert Publikum in Kirchditmold

Ein besonderer musikalischer Abend erfüllte am Samstag, 7. März, die Kirche in Kassel-Kirchditmold mit Klang, Emotion und großer künstlerischer Ausdruckskraft. Im Rahmen einer musikalischen Abendandacht zum Wochenausklang erlebten die Besucher ein abwechslungsreiches Programm zwischen Klassik, Oper und instrumentaler Virtuosität.

Im Mittelpunkt des Abends stand die Sopranistin Jaclyn Bermudez, die mit ihrer kraftvollen und zugleich warmen Stimme das Publikum tief beeindruckte. Ihre Interpretation der ausgewählten Stücke verband technische Brillanz mit großer emotionaler Tiefe. Besonders in den lyrischen Passagen gelang es ihr, den Raum der Kirche vollständig mit Klang zu erfüllen und eine beinahe intime Atmosphäre entstehen zu lassen.

Das Publikum folgte ihrer Stimme gebannt. Auch viele Kinder waren an diesem Abend unter den Zuhörern und lauschten aufmerksam den musikalischen Darbietungen. Bermudez verstand es, mit Ausdruck und Bühnenpräsenz eine Verbindung zum Publikum aufzubauen, die den gesamten Kirchenraum spürbar erfüllte.

Begleitet wurde der Abend von Julia Reingardt am Klavier, die mit feinem Gespür für Dynamik und musikalische Nuancen die Gesangsstücke sensibel unterstützte. Ergänzt wurde das Ensemble durch Tamara Faynitska an der Domra, deren Instrument dem Konzert eine besondere klangliche Farbe verlieh und den musikalischen Rahmen erweiterte.

Das Programm führte durch verschiedene musikalische Epochen und Stimmungen. Werke von Fernando Obradors, Isaac Albéniz und José Serrano brachten spanische Klangfarben in die Kirche, während Stücke von Tschaikowski und Frederick Loewe eine Brücke zur großen Opern- und Musicaltradition schlugen. Auch die Mandolinenkomposition von Jürg Kindle setzte einen besonderen instrumentalen Akzent.

Zwischen Musik und Lesung entstand so ein stimmungsvoller Abend, der viele Besucher sichtlich berührte. Der langanhaltende Applaus am Ende zeigte, wie sehr die Darbietungen das Publikum bewegt hatten.

Die musikalische Abendandacht bewies einmal mehr, wie eindrucksvoll klassische Musik auch in kleinem, persönlichem Rahmen wirken kann. Besonders die faszinierende Sopranstimme von Jaclyn Bermudez machte diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.