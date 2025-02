Another Nameless Ghost: Ein Abend voller Heavy-Metal-Energie im Schlachthof Kassel

Another Nameless Ghost: Ein Abend voller Heavy-Metal-Energie im Schlachthof Kassel

Am Samstag, den 1. Februar 2025, wird das Kulturzentrum Schlachthof in Kassel zum Schauplatz eines musikalischen Spektakels, das kein Fan der härteren Klänge verpassen sollte. Another Nameless Ghost – A Tribute to Ghost bringt die Magie und Mystik der schwedischen Metal-Ikonen Ghost auf die Bühne und verspricht eine mitreißende Show voller Atmosphäre und musikalischer Präzision.

Drei Bands, ein unvergesslicher Abend

Doch damit nicht genug: Mit Burning Hellmet und Barrel Of Dirt stehen gleich zwei hochkarätige Vorbands bereit, um das Publikum in Stimmung zu bringen. Während Burning Hellmet mit energiegeladenem Heavy Metal die Halle zum Beben bringt, sorgt Barrel Of Dirt mit ihrem kraftvollen Sound für ein donnerndes Warm-up. Diese Kombination garantiert einen Konzertabend, der Headbanger-Herzen höherschlagen lässt.

Die Details zum Event

Datum: Samstag, 1. Februar 2025

Beginn: 19:30 Uhr (Einlass: 19:00 Uhr)

Location: Kulturzentrum Schlachthof Kassel, Mombachstraße 12, 34127 Kassel

Tickets: Verkauf bis Freitag unter diesem Link

Für Fans von Ghost und erstklassigem Heavy Metal ist dieser Abend ein absolutes Muss. Sichert euch jetzt eure Tickets und seid dabei, wenn der Schlachthof Kassel in eine Kathedrale des Metal verwandelt wird. Lasst es euch nicht entgehen!

Text © NHR Bild © 98Records