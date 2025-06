Literatur, Klang und Kulinarik mit Véronique Kouassi zur Französischen Woche

Véronique Kouassi verbindet westafrikanische Kultur, frankophone Geschichte und gelebte Vielfalt

Kassel – Wenn Véronique Kouassi die Bühne betritt, wird es lebendig: Farben, Klänge und Geschichten aus Westafrika füllen den Raum. Die gebürtige Ivorerin ist Sängerin, Kulturvermittlerin und Gründerin von Afriqkassel, einem Verein, der sich dem kulturellen Austausch zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste widmet.

Im Rahmen der Französischen Woche vom 21. bis 29. Juni war Véronique Kouassi am 28. Juni in der Bücherei Kirchditmold e. V. zu Gast – mit einer besonderen Veranstaltung, die Literatur, Musik, Kulinarik und Geschichte zu einem interkulturellen Nachmittag verband. Unter dem Titel „Afrika trifft Frankreich“ las sie aus frankophoner, afrikanischer Literatur, erzählte persönliche und historische Geschichten – auch im Bezug zur französischen Kolonialzeit – und brachte mit DJ The Specialist und afrikanischen Köstlichkeiten ein Stück Elfenbeinküste nach Kassel.

Kouassi, die selbst französischsprachig aufgewachsen ist, verbindet in ihrer Arbeit die afrikanische Kultur mit ihrer frankophonen Prägung. „Die koloniale Vergangenheit prägt bis heute viele Identitäten – auch meine eigene. Deshalb ist es mir wichtig, darüber zu sprechen und gleichzeitig die Schönheit und Vielfalt afrikanischer Kultur sichtbar zu machen“, so die Kulturaktivistin.

Mit Leidenschaft und Ausdauer bringt Kouassi seit Jahren afrikanische Perspektiven in die Kasseler Kulturlandschaft ein. Sie organisiert interkulturelle Veranstaltungen, beteiligt sich an Stadtteilprojekten und tritt regelmäßig bei Festivals auf – nicht nur als Musikerin, sondern auch als Kuratorin und Brückenbauerin zwischen den Kulturen.

„Mir ist wichtig, dass afrikanische Kultur nicht auf Klischees reduziert wird. Wir haben viel mehr zu bieten: Vielfalt, Tiefe und Lebendigkeit“, sagt Kouassi. Ihre Veranstaltungen verbinden traditionelle Musik, moderne afrikanische Mode, Tanzperformances und landestypische Küche – stets mit dem Ziel, Dialog und Verständnis zu fördern.

Ein besonderes Anliegen ist ihr die Arbeit mit Jugendlichen und Frauen. In Workshops und Projekten setzt sie Impulse für Selbstbewusstsein, kulturelle Identität und Empowerment. „Kultur ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit – sie hilft uns, zu verstehen, wer wir sind und wo wir hingehören.“

Mit Afriqkassel hat Véronique Kouassi eine Plattform geschaffen, die mittlerweile über Kassel hinausstrahlt. Ihr Engagement wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit Würdigungen im Rahmen städtischer Integrationsprojekte.

In einer Zeit, in der kulturelle Vielfalt oft auf dem Prüfstand steht, zeigt Véronique Kouassi eindrucksvoll, wie Verständigung, Respekt und Kreativität zu einem gemeinsamen Ganzen wachsen können – über Ländergrenzen und Sprachbarrieren hinweg.

