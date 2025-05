„Silicon Messiah“-Tour: Blaze Bayley live in der Goldgrube Kassel

98Records und Masters of Cassel präsentieren ein echtes Schwergewicht des klassischen Heavy Metal: Blaze Bayley, ehemaliger Sänger von Iron Maiden, kommt am 22. Mai 2025 im Rahmen seiner „Silicon Messiah – 25th Anniversary Tour“ in die Goldgrube Kassel.

Neben dem Silicon Messiah-Album, das bis heute als eines von Blaze Bayleys besten Werken gilt, dürfen sich Besucher auch auf Songs aus seiner Iron-Maiden-Zeit freuen. Blaze Bayley, der sich nach seiner Zeit bei Iron Maiden mit Soloalben und zahlreichen Live-Auftritten einen festen Platz in der internationalen Metal-Szene erarbeitet hat, begeistert durch seine kraftvolle Stimme, charismatische Bühnenpräsenz und eine besondere Nähe zum Publikum. Unterstützt wird er von einer hochkarätigen Band, die seine Songs mit maximaler Energie und Präzision auf die Bühne bringt.

Als Special Guests mit dabei: die britische Heavy-Metal-Band PRIMA aus Canterbury (UK).

Veranstaltungsdetails:

Ort: Goldgrube Kassel, Eisenschmiede 85, 34127 Kassel

Datum: Donnerstag, 22. Mai 2025

Einlass: 19:45 Uhr

Vorverkauf: 24 € zzgl. Gebühren

Abendkasse: 30 €

Tickets und Informationen:

www.mastersofcassel.de

facebook.com/MastersOfCassel

Text © NHR Bilder © 98Records