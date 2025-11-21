Kasseler Karlswiese: Open-Air-Saison 2026 startet mit erstem bestätigten Konzert

Johannes Oerding

So. 16.08.2026 · 19:30 Uhr · Kassel, Karlswiese

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr mit Milky Chance wird es auch im Sommer 2026 wieder Konzerte auf der Karlswiese in Kassel geben. Das erste Open-Air-Konzert ist bereits bestätigt. Weitere folgen in Kürze. Johannes Oerding kündigt neun ausgewählte Open-Air-Shows für den Sommer 2026 an – Neues Album „Hotel“ erscheint am 27.03.2026

Johannes Oerding wird auch im Sommer 2026 wieder unter freiem Himmel zu erleben sein! Mit neuer Energie und frischen Songs aus seinem kommenden Album „Hotel“ (VÖ: 27.03.2026) geht der erfolgreiche Singer-Songwriter auf eine Reihe exklusiver Open-Air-Konzerte zwischen Mai und September 2026.

Neben seiner großen HEIMSPIEL-Stadionshow am 20.06.2026 in Hamburg sowie einer umfassenden Arena-Tour durch 15 Städte dürfen sich Fans nun zusätzlich auf neun Open-Air-Termine freuen. Bei diesen Shows feiert Oerding die fulminante Premiere seiner neuen Songs – live, emotional und mit der ihm eigenen Nähe zum Publikum.

Bekannt ist Johannes Oerding nicht nur durch seine Hits, sondern auch als TV-Host der Formate „Sing Meinen Song“und „The Voice of Germany“. In seiner über 20-jährigen Karriere hat er eindrucksvoll bewiesen, dass er für Kontinuität und musikalische Qualität steht: Alle seine Alben erreichten mindestens Goldstatus, viele davon sogar Platin. Sein Album „Plan A“ (2023) stieg direkt auf Platz 1 der deutschen Charts ein und markierte einen bisherigen Höhepunkt seiner Live-Karriere.

Mit „Hotel“ eröffnet Oerding nun ein neues musikalisches Kapitel, das von Energie, Emotion und großer stilistischer Vielfalt geprägt ist. Wer ihn live erlebt hat, weiß: Seine unverwechselbare Stimme, seine beeindruckende Bühnenpräsenz und sein enger Kontakt zum Publikum machen jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis.

Vorverkaufsstart

Der Vorverkauf für die Sommer-Open-Airs 2026 beginnt am

21.11.2025 um 18:00 Uhr unter

mmkonzerte.de sowie bei EVENTIM.

PM: MM Konzerte GmbH