„Dschungelbuch – das Musical“ in Kassel

Am Sonntag, 09. April 2023 um 15:00 Uhr verwandelt sich der Kongress Palais in Kassel in eine farbenfrohe Dschungelwelt. Das Theater Liberi inszeniert den Bestseller von Rudyard Kipling als modernes Musical für die ganze Familie. Unterhaltsame Eigenkompositionen und temporeiche Choreografien versprechen ein spannendes Live–Erlebnis für Kinder ab vier Jahren, Eltern und Großeltern.

Kurz-Info:

Turbulente Dschungel-Action über Freundschaften, die Grenzen überwinden: Im energiegeladenen Musical „Dschungelbuch“ erwacht der Urwald zum Leben. Mogli und seine tierischen Freunde nehmen Klein und Groß mit auf eine abenteuerliche Reise.

Spielort: Kongress Palais, Holger-Börner-Platz 1, 34119 Kassel

Datum: Sonntag, 09. April 2023, 15:00 – 17:00 Uhr

Alter: ab 4 Jahren

Die Veranstaltung befindet sich bereits im Vorverkauf!

Tickets gibt es online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten VVK-Stellen.

PM: Theater Liberi