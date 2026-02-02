Sonnenfleck AR 4366 sorgt für extreme Aktivität auf der Sonne

Sonnenfleck AR 4366 zählt derzeit zu den aktivsten Regionen auf der Sonne und zeichnet sich durch einen außergewöhnlich hohen Flare-Output sowie ein großes Potenzial für weitere Eruptionen aus. Mit seiner enormen Energiedichte übertrifft er sogar AR 3664, die am 10. und 11. Mai 2024 für beeindruckende Polarlichter sorgte.

Die komplexe magnetische Struktur von AR 4366 und die anhaltenden Ausbrüche erhöhen die Wahrscheinlichkeit von koronalen Massenauswürfen (CMEs). Bisher wurde jedoch kein eindeutig erdgerichteter CME festgestellt.

Beobachtet wurden bereits mehrere Flares der M-Klasse (mittlere Stärke). Zudem wurden mehrere X-Klasse-Flares registriert, darunter ein besonders starkes X8.1-Ereignis, was die außergewöhnliche Aktivität dieser Sonnenregion unterstreicht.

Das Potenzial für große, erdgerichtete CMEs und intensive Polarlichter ist grundsätzlich vorhanden. Wie weit sich diese Aktivität tatsächlich auswirkt, werden die kommenden Tage zeigen.

Aufnahme: Dwarf 3

