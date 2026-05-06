Dwarf App 3.4.0 – So nutzt du den Target-Filter optimal

Dwarf App 3.4.0 – So nutzt du den Target-Filter optimal

Die neue Version der Dwarf-App bringt einen überarbeiteten Target-Filter, der die Planung deiner Beobachtungsnacht deutlich komfortabler macht. Damit lassen sich Beobachtungsziele gezielt nach Zeitfenster, Helligkeit (Magnitude), Höhenwinkel (Altitude) und sogar nach Himmelsrichtung (Azimut) filtern – perfekt für Standorte mit eingeschränktem Horizont.

In unserem Video stellen wir alle neuen Funktionen ausführlich vor und zeigen, wie du den Filter optimal für deine Nächte einrichtest.

© NHR

Heiko Jacob

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