Dwarf App 3.4.0 – So nutzt du den Target-Filter optimal

Die neue Version der Dwarf-App bringt einen überarbeiteten Target-Filter, der die Planung deiner Beobachtungsnacht deutlich komfortabler macht. Damit lassen sich Beobachtungsziele gezielt nach Zeitfenster, Helligkeit (Magnitude), Höhenwinkel (Altitude) und sogar nach Himmelsrichtung (Azimut) filtern – perfekt für Standorte mit eingeschränktem Horizont.

In unserem Video stellen wir alle neuen Funktionen ausführlich vor und zeigen, wie du den Filter optimal für deine Nächte einrichtest.

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