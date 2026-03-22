Starke Impulse gegen Rassismus: Austausch und Verantwortung im Sandershaus Kassel

I m Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus fand im Sandershaus in Kassel eine eindrucksvolle Veranstaltung zum Thema Antirassismus und mentale Gesundheit statt. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Kinderrechte gestärkt und rassismuskritische Ansätze nachhaltig in Schulen, Institutionen, Behörden, Universitäten und im medizinischen Bereich verankert werden können.

Durch die Veranstaltung führte die Redakteurin der Nordhessen Rundschau, Yasmin Schwarze, die mit ihrer Moderation einen offenen und zugleich tiefgehenden Dialog ermöglichte. In einer Atmosphäre des respektvollen Austauschs wurden unterschiedliche Perspektiven zusammengeführt und wichtige Impulse gesetzt.

Initiiert und geleitet wurde die Veranstaltung von Veronique Kouassi, Vorsitzende von Afrika Rema e.V., die mit großem Engagement einen Raum für Begegnung, Aufklärung und gemeinsames Lernen geschaffen hat. Ihr Ziel, Menschen zu sensibilisieren und konkrete Veränderungsprozesse anzustoßen, wurde an diesem Nachmittag deutlich spürbar.

Vier hochkarätige Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereicherten die Veranstaltung mit Impulsvorträgen:

Yem Yem, MA Soziologie und Politikwissenschaft, beleuchtete gesellschaftliche Strukturen und Herausforderungen im Kontext von Rassismus.

Daline Raphael, Sozialarbeiterin, Aktivistin und Gründerin von Lebensbrücke Haiti e.V., brachte ihre Erfahrungen aus der praktischen Arbeit und internationalen Perspektive ein.

Juri Kilian, Antidiskriminierungstrainer, zeigte konkrete Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Diskriminierung auf.

Auch Veronique Kouassi selbst setzte wichtige inhaltliche Akzente und verband die unterschiedlichen Themenfelder miteinander.

Im Anschluss entwickelte sich ein intensiver Austausch mit dem Publikum, bei dem viele wertvolle Erkenntnisse gesammelt wurden. Deutlich wurde, dass Antirassismusarbeit nicht punktuell, sondern kontinuierlich und strukturell gedacht werden muss. Besonders im Bereich der Kinderrechte wurde hervorgehoben, wie entscheidend frühzeitige Sensibilisierung und Bildung sind.

Die Veranstaltung machte deutlich, dass Veränderung nur gemeinsam gelingen kann. Die Reihe soll daher fortgesetzt werden, um den Dialog weiterzuführen und konkrete Maßnahmen zu entwickeln.

Ein starkes Signal aus Kassel für mehr Bewusstsein, Verantwortung und gesellschaftlichen Zusammenhalt.