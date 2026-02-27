Gerrit Brautigam im Future Space Kassel Wie lebendiges Vorlesen Leselust nachhaltig fördert

Am Donnerstagabend bot der Future Space Kassel eine Bühne für einen Vortrag, der bewusst ohne pädagogische Überhöhung auskam und dennoch tief berührte. Gerrit Brautigam sprach über das, was im Kern gelingender Leseförderung steht: das lebendige Vorlesen bei Kindergartenkindern und Grundschülern.

Brautigam ist seit mehr als zwei Jahrzehnten im Kontext von Leseförderung aktiv. In Kindergärten Grundschulen und Buchhandlungen hat er unzählige Erfahrungen mit Kindern gesammelt und diese in seinem Vortrag eindringlich weitergegeben. Er setzte den Fokus nicht auf Lehrpläne oder methodische Konzepte, sondern auf das, was tatsächlich wirkt: Präsenz Freude und eine authentische Stimme.

Ein zentraler Punkt seines Vortrags war die Bedeutung der richtigen Betonung beim Lesen. Kinder hören nicht nur Worte sie erleben Geschichten. Durch eine lebendige Intonation bewusst gesetzte Pausen und emotionale Nuancen wird aus einem Text mehr als eine Aneinanderreihung von Sätzen. Die Stimme schafft Atmosphäre Nähe und Spannung. Dadurch fühlen Kinder mit den Figuren sie tauchen in die Handlung ein und entwickeln ein tieferes Sprachverständnis und eine größere Lust am Lesen.

In seinen Ausführungen machte Brautigam klar dass Perfektion dabei nicht das Ziel ist. Entscheidend ist Echtheit. Kinder reagieren sensibel auf Rhythmus Klang und Stimmung bevor sie jeden Inhalt bewusst erfassen. Lesefreude entsteht durch Erleben nicht durch Druck.

Brautigam betonte zusätzlich dass man mit dem Vorlesen gar nicht früh genug beginnen könne. Sprache wird von Anfang an über Beziehung vermittelt und bereits vor der Geburt beginnt der Prozess des Hörens und der Verarbeitung von Stimmen und Klängen.

Im Anschluss an seinen Vortrag verwies Brautigam auf seine literarischen Aktivitäten in der Hofbuchhandlung Vietor am Ständeplatz 17 in 34117 Kassel, die er seit dem Jahr 2025 leitet. Die traditionsreiche Buchhandlung zählt zu den ältesten Buchläden der Stadt und ist ein lebendiger Ort für Literatur Lesungen und persönliche Buchempfehlungen. Dort verbindet sich fachliche Expertise mit einem sorgfältig kuratierten Sortiment und gelebter Lesekultur.

Der Abend im Future Space machte deutlich dass wirksame Leseförderung nicht in komplexen Konzepten beginnt sondern in einer einfachen bewussten Handlung. Ein Buch wird geöffnet eine Stimme erhebt sich ein Kind hört zu und in diesem Moment entsteht nachhaltige Bildung.