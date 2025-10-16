Das 2. Streichsextett von Johannes Brahms steht auf dem Programm eines Kammerkonzerts am Montag, 3. November, 19 Uhr, im Konzertsaal der Musikakademie der Stadt Kassel „Louis Spohr“, Karlsplatz 7, 34117 Kassel.
Das Motto des Abends erinnert an ein Johannes Brahms zugeschriebenes Zitat, dessen Quelle zwar nicht belegt ist, das aber dennoch das künstlerische Selbstverständnis des Komponisten treffend zusammenfasst: „Ich denke nur Musik. Ich bin verliebt in die Musik – ich liebe die Musik, ich denke nichts als sie und an anderes nur, wenn es mir Musik schöner macht.“ Es muszieren Lehrende der Musikakademie gemeinsam mit Studierenden: Annette Walther und Alwine Friedenstab (Violinen), Peter Gries und Sara Stimac (Violen) sowie Johannes Weber und Alonso Morales (Violoncelli).
Der Eintritt beträgt zehn Euro beziehungsweise sechs Euro ermäßigt für Schüler und Schülerinnen, Studierende oder Schwerbehinderte sowie zwei Euro für Kinder unter sechs Jahren und Bürgergeldempfänger und Bürgergeldempfängerinnen. Für Mitglieder der Fördergesellschaft der Musikakademie Kassel „Louis Spohr“, Studierende mit dem Kulturticket Kassel sowie Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern oder Rollstuhlfahrerinnen und Personen mit Merkzeichen „B“ ist der Eintritt frei.
Kartenverkauf an der Abendkasse. Kartenreservierungen unter 0561 787 4180 oder musikakademie(a)kassel.de.
PM: Stadt Kassel