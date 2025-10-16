Das 2. Streichsextett von Johannes Brahms steht auf dem Programm eines Kammerkonzerts am Montag, 3. November, 19 Uhr, im Konzertsaal der Musikakademie der Stadt Kassel „Louis Spohr“, Karlsplatz 7, 34117 Kassel.

Das Motto des Abends erinnert an ein Johannes Brahms zugeschriebenes Zitat, dessen Quelle zwar nicht belegt ist, das aber dennoch das künstlerische Selbstverständnis des Komponisten treffend zusammenfasst: „Ich denke nur Musik. Ich bin verliebt in die Musik – ich liebe die Musik, ich denke nichts als sie und an anderes nur, wenn es mir Musik schöner macht.“ Es muszieren Lehrende der Musikakademie gemeinsam mit Studierenden: Annette Walther und Alwine Friedenstab (Violinen), Peter Gries und Sara Stimac (Violen) sowie Johannes Weber und Alonso Morales (Violoncelli).