Literarisches Abendessen im Palais Bellevue: Ein Abend voller Kultur und Emotion

Am 18. Oktober 2025 fand im Palais Bellevue in Kassel das „Literarische Abendessen“ statt, eine Veranstaltung, die Tanz, Gesang und Literatur als Ausdruck der afrikanischen Kultur und Tradition in den Mittelpunkt stellte. Organisiert wurde der Abend von Afriq Kassel Kultur mit Unterstützung des Kulturportals kasselkultur.de. Der Eintritt erfolgte auf Spendenbasis, was vielen Interessierten die Teilnahme ermöglichte.

Der Nachmittag begann um 14 Uhr mit dem Einlass der Gäste, gefolgt von einer herzlichen Begrüßung. Den Auftakt bildete ein Vortrag von Veronique Kouassi, die über Tanz und Gesang als Symbole des emotionalen Ausdrucks in der afrikanischen Literatur sprach. Im Anschluss las der Schriftsteller Stephen Awung aus seinen Werken und teilte Einblicke in seine literarische Arbeit.

Ein besonderes Highlight war der Tanz Ngwau Koor aus Kamerun, dargeboten von Yem Yem Maliga. Nach einer kurzen Pause folgte ein afrikanisches Märchen, erzählt von Mario Attidokpo aus Togo. Anschließend referierte Napo Labodja über den spirituellen Tanz der jungfräulichen Mädchen der Bassar und stellte dessen kulturelle Bedeutung vor.

 

Der Poetry Slam von Melki MOT brachte frische Energie in den Saal, bevor verschiedene musikalische Beiträge für rhythmische Akzente sorgten. Mitreißend war auch die Darbietung traditioneller Tänze aus Ghana und der Elfenbeinküste, präsentiert von Cecilia Birtwiwm und Vincent Soyié.

Nach dem gemeinsamen Abendessen klang der Abend mit weiteren afrikanischen Märchen, einer offenen Diskussion und einem musikalischen Auftritt von DJ the Specialiste aus.

Das „Literarische Abendessen“ vereinte Literatur, Musik und Tanz zu einem lebendigen kulturellen Erlebnis. Es zeigte, wie stark Emotion, Spiritualität und Gemeinschaft in der afrikanischen Kultur miteinander verbunden sind und bot dem Kasseler Publikum einen facettenreichen Einblick in diese reiche Tradition.

© NHR

NHR

