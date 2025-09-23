Kathy Kelly – Weihnachtskonzerte 2025 in Kassel

Die festliche Jahreszeit rückt näher, und dieses Jahr verspricht etwas ganz Besonderes zu werden – die Weihnachtskonzerte 2025 mit Kathy Kelly. In dieser bezaubernden Veranstaltungsreihe präsentiert die langjährige Produzentin und Frontfrau der Erfolgsband „The Kelly Family“ auf sechs Konzerten in Deutschland, Weihnachtsmusik, von zeitlosen Klassikern bis zu modernen Hits und herzergreifenden Traditionals.

In unsere heutige Zeit gibt es wenig Verlässliches. Die Zeit dreht sich so schnell, die Welt ist In Aufruhr und fast jeder muss dieses Tempo mitgehen. Umso schöner ist es, dass wir Menschen haben und insbesondere Künstler, die uns in dieser Zeit Ihren eher ruhigen Weg zeigen und uns mitnehmen wollen auf Ihre musikalische Reise, um für mindestens zwei Stunden der unruhigen Umwelt zu entfliehen. Und so ein Mensch ist Kathy Kelly! Jeder kennt sich als Mitglied der weltberühmten Kelly Family die ist aber viel mehr. Sie ist der gute Geist Ihrer Familie, sie ist der ruhige Pol und hat für jeden ein offenes Wort.

Jedes Konzert ihrer Tournee, die am 27. November startet, beginnt mit einer warmen und einladenden Atmosphäre, in der Kathy Kelly klassische Weihnachtslieder wie „Stille Nacht,“ „Leise rieselt der Schnee,“ und „Weißt du, wieviel Sternlein stehen“ mit ihrer bezaubernden Stimme präsentiert. Diese Lieder sind der Inbegriff des Weihnachtszaubers und berühren die Herzen ihrer Zuhörer.

Doch Kathy Kelly hält nicht an den Traditionen fest, sondern bringt auch moderne Klassiker ins Spiel. Lieder wie „Last Christmas“ und „Mary Boy Child“ von Boney M sorgen für eine frische Note und erinnern an zeitgemäße Weihnachtsfreuden, die in keinem Jahr fehlen dürfen.

Weitere Höhepunkte des Abends sind die Traditionals und Gospels, die Kathy Kelly mitreißend darbietet. „San Jose“ verleiht der Veranstaltung einen Hauch von spanischer Weihnachtstradition, während „Go Tell It On The Mountain“ und „Glory Glory Hallelujah“ die unvergleichliche Freude und Energie des Gospels einfangen.

Eine besondere Einladung gilt dem Publikum, denn Kathy Kelly lädt die Zuschauer herzlich ein, bei ihren Liedern mitzusingen. Dieses gemeinsame Erlebnis schafft eine einzigartige Verbindung zwischen der Künstlerin und ihrem Publikum, und die Musik wird zu einem gemeinsamen Event, der noch lange in Erinnerung bleibt.

Die Weihnachtskonzerte 2025 mit Kathy Kelly versprechen eine unvergessliche Feier der Weihnachtsmusik, die die Tradition mit der Moderne verbindet und die Freude und das Gemeinschaftsgefühl der festlichen Jahreszeit feiert. Es wird ein Abend sein, der die Herzen erwärmt und die Seele berührt, und der das Publikum in die wunderbare Welt der Weihnachtsmusik eintauchen lässt. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie eine ausgebildete Stimme, die jeden in die Weihnachtszeit ver(ent)führen wird.

Feiern Sie mit Kathy Kelly, die sich in ihrer 30jährigen Karriere erfolgreich als Solo-Künstlerin etabliert hat und lassen Sie sich von der Magie dieser besonderen Jahreszeit verzaubern!

Gehören Sie zu dem ausgewählten Kreis der Zuhörer, die sich zusammen mit Kathy Kelly auf Weihnachten einstimmen und besuchen Sie ein Konzert der Künstlerin.

Kathy Kelly – Das Weihnachtskonzert

Samstag, 06.12.2025 | 19:30

Ev. Kreuzkirche

Luisenstr. 11-15

34119 Kassel

Tickets gibt es ab sofort unter: https://www.eventim.de/artist/kathy-kelly/kathy-kelly-das-weihnachtskonzert-3872026/

PM: Berlinièros PR (A division of Berlinieros GmbH)