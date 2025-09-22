Herbst-Event des VDI Nordhessen im Future Space – Wissenschaft zum Anfassen

Herbst-Event des VDI Nordhessen im Future Space – Wissenschaft zum Anfassen

Beim Herbst-Event des VDI-Bezirksvereins Nordhessen im Future Space erhielten die Teilnehmenden spannende Einblicke in verschiedene naturwissenschaftliche und technische Themen. In mehreren interaktiven Workshops wurde nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern vor allem auch praktisch gearbeitet und experimentiert.

 

Sensorik hautnah erleben

Unter der Anleitung von Philipp Jäger experimentierten die Teilnehmer Schritt für Schritt mit Sensoren, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Feinstaub messen können. Neben der praktischen Arbeit erfuhren sie, wie Sensoren funktionieren, wie die erfassten Daten verarbeitet werden und wie sich die Messergebnisse mit einfachen Programmierübungen sichtbar machen lassen.

Konstruktion und 3D-Druck

Im 3D-Druck-Workshop mit Felix Kreyer lernten die Teilnehmenden, wie man mit dem Programm Tinkercad eigene 3D-Objekte konstruiert und speichert. Anschließend wurden die Modelle im PrusaSlicer in druckbare Dateien umgewandelt, ein spannender Einblick in die Welt des Rapid Prototyping und digitaler Fertigung.

DNA sichtbar machen

Unter der Leitung von Dr. Heike Ziegler stand die Molekularbiologie im Mittelpunkt. Die Kursteilnehmer*innen isolierten ihre eigene DNA aus Zellen der Mundschleimhaut und erlebten hautnah, wie einzigartig das Erbgut jedes Menschen ist. Der Workshop vermittelte nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch anschauliche Praxis im Labor.

Die Farben des Lichts – Von Spektralfarben bis Fluoreszenz

Frank Rehrmann führte in die faszinierende Welt der Physik des Lichts ein. Ausgehend von der Farbwahrnehmung des menschlichen Auges, das durch drei Rezeptoren für Rot, Grün und Blau alle sichtbaren Farben erfassen kann, spannte der Vortrag einen Bogen von Spektralfarben über die Technik von Leuchtmitteln bis hin zu eindrucksvollen Phänomenen wie Fluoreszenz und dem sogenannten „schwarzen Feuer“.

Monochromatisches Licht, also Strahlung einer einzigen Wellenlänge, wurde anhand klassischer Flammenfärbungsexperimente sichtbar gemacht. Natrium erzeugt etwa ein intensives Gelb, Lithium tiefes Rot und Kupfer bei passender Energiezufuhr ein helles Blau. Auch in der Beleuchtungstechnik spielt dieses Wissen eine zentrale Rolle, von Natriumdampflampen über Gasentladungslampen bis hin zu modernen LED-Technologien. Besonders eindrucksvoll war die Demonstration fluoreszierender Materialien, die Licht in einer anderen Farbe wieder abstrahlen, sowie das seltene „schwarze Feuer“, bei dem eine Flamme durch Absorption von Licht scheinbar verschwindet.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein exklusives Catering von FROKOST, das mit einer unglaublich vielfältigen Geschmacksexplosion begeisterte. Vor Ort betreute der bekannte Kasseler Gastronom Frank Marth persönlich die Gäste, erklärte die einzelnen Köstlichkeiten, lieferte sie und sorgte zugleich für beste Unterhaltung.Dies freute auch Beate Werner und Michaela Claus vom VDI, die sich ebenfalls über die gelungene Veranstaltung im Future Space begeistert zeigten.

© NHR

