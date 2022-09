München. Großartiges Robbie Williams Konzert vom Veranstalter Leutgeb Entertainment Group GmbH.

Mr Robbie Williams hat am 27.8.2022 ein Konzert der Superlative in München gegeben. Wurde im Vorfeld, einiges am Veranstaltungsort bzw. am Veranstalter kritisiert, konnten wir dies vor Ort nicht bestätigen.

Es war von Beginn bis zum Ende perfekt durchorganisiert. Mit knapp 20 Minuten Verspätung, fing das Spektakel an und über die Banner lief: „Are I am still your son“? Rund 100.000 Menschen jubelten frenetisch: ROBBIE ROBBIE. Mit den Klängen eines seiner erfolgreichsten Songs „Let me entertain you“, erstürmte Williams die Bühne.

Während er vor vielen Jahren, noch kopfüber und hängend die Bühne für sich einnahm, merkte man ihm schon an, dass der Zahn der Zeit auch nicht spurlos an ihm vorbei gegangen ist. Das tat der Stimmung und der Liebe der Fans zu Robbie Williams aber keinen Abbruch. Williams ist zu Recht einer der größten Entertainer unserer Zeit.

Es waren viele magische Gänsehautmomente, die wir während des Konzerts erlebt haben.

Die Menschen sangen voller Freude und Euphorie mit, während Williams im Bademantel auf der Bühne, seinen Song performte, der gleichzeitig Williams meistverkaufter Single-Hit ist.

Auch die After Show Party war ein voller Erfolg; bei ausgezeichnetem Catering von Live-Köchen*innen, liefen von einem Party-DJ die Hits von Robbie Williams und die ROBBIE-Deko passte wunderbar zu dem Gesamtambiente. Ein Traum für jeden Robbie Williams Fan.

Normalerweise berichten wir hauptsächlich, wie unser Name schon sagt aus Nordhessen; doch der Veranstalter Leutgeb Entertainment Group, hat uns so überzeugt, dass wir sicherlich noch über weitere Veranstaltungen auch fernab von Nordhessen berichten werden.

Nun ganz viel spaß bei unseren Videoimpressionen aus München.

