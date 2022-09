Verlegung von Strom- und Glasfaserkabeln in der Ludwig-Mond-Straße

In der Ludwig-Mond-Straße, zwischen Zwehrener Weg und Steubenstraße, werden von Montag, 12. September, bis voraussichtlich Ende des Jahres Strom- und Glasfaserkabel im Auftrag der Städtischen Werke verlegt. Der Baubereich wird in mehrere Abschnitte unterteilt, gearbeitet wird von der Steubenstraße beginnend bis hoch zum Zwehrener Weg. Jeweils in einem Abschnitt wird der Gehweg auf der Seite der geraden Hausnummern gesperrt. Ein Ersatzweg für Fußgänger wird auf der rechten Fahrspur der Ludwig-Mond-Straße, bergab in Richtung Auestadion, eingerichtet. Der Kfz- und Radverkehr kann auf dem linken der beiden Fahrspuren am Baufeld vorbeifahren.

Die einmündenden Straßen Feerenstraße, Auerstraße und Ellerhofstraße werden für die Arbeiten zeitweise, aber nicht zeitgleich, an der Einmündung zur Ludwig-Mond-Straße gesperrt.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer um Beachtung der geänderten Verkehrsführung und um erhöhte Vorsicht.

PM: Susanne Albert